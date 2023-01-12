Эрмитаж вошел в лидеры среди российских музеев по посещаемости на новогодних каникулах

Петербургский Государственный Эрмитаж и московская Третьяковская галерея возглавили топ музеев России по посещаемости в период новогодних праздников, суммарно их посетило около 90 тыс. человек. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Всего, по ее словам, в федеральных музеях в новогодние праздники побывало более 1 млн человек, из них около 100 тыс. — по Пушкинским картам.

Среди музеев Петербурга и Ленобласти в топ наиболее посещаемых также вошли музеи-заповедники «Царское село» и «Павловск», Русский музей и Петергоф, они приняли примерно по 15 тыс. посетителей.

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