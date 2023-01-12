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Коммерсантъ FM
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В Крыму сторонник «Хизб ут-Тахрир» получил 17 лет колонии

Житель Крыма Раиф Февзиев проведет 17 лет в колонии строгого режима за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщил «Ъ» представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Суд установил, что подсудимый с декабря 2015 года организовывал в Крыму деятельность ячейки запрещенной террористической организации, проводил конспиративные собрания по изучению ее идеологии, осуществлял пропагандистскую работу и склонял к соучастию новых лиц, а также распределял функциональные обязанности между ними.

По данным «Ъ», мужчину задержали в августе 2021 года в симферопольском селе Строгоновка. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти) УК РФ. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Как сообщили «Ъ» его адвокаты, осужденный не признал вину и намерен подавать апелляцию, отмечая, что дело против него было сфабриковано из-за его позиции в защиту других арестованных крымских татар.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил по аналогичным статьям к 13 годам колонии строгого режима пятерых крымчан: Эрфана Османова, Сейрана Муртазы, Джемиля Гафарова, Алима Каримова и Сервета Газиева.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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