Глава Дагестана поручил организовать штабы добровольцев для помощи населению в непогоду

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал муниципальные власти организовать штабы для помощи тем, кого коснулись последствия непогоды. Как сообщал «Ъ», в результате сильного ветра и снегопада, начавшегося 10 января, было нарушено энергоснабжение десятков тысяч потребителей — люди остались без газа, света и воды.

Отметив, что для устранения последствий снегопадов задействованы все службы, господин Меликов констатировал, что «этого мало». Он поручил главам муниципалитетов и сельских поселений, «которые ближе всех к населению», организовывать штабы, активистов, добровольцев, проводить подворовые обходы, уточнять, где находятся люди с новорожденными, пожилые, с заболеваниями, какая им нужна помощь, и оперативно реагировать на их проблемы.

«Всем ответственным службам поручено вести работу в усиленном режиме до полного восстановления энергоснабжения»,— написал он в своем Telegram-канале после проведенного в Доме правительства рабочего совещания.

Юлия Рыбина, Махачкала