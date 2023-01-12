Полиция Краснодара ищет мужчину, убившего кошку во время видеозвонка

В Краснодаре разыскивают мужчину, который якобы перерезал горло домашней кошке породы сфинкс во время видеообщения с бывшей супругой и детьми. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД города.

Видеозапись с происшествием распространилась в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как экс-супруга упрекает мужчину, что он купил себе «лысую кошку и елку», а детям не подарил даже елочных игрушек. Через минуту женщина восклицает: «Ты что сделал, Илья?». В кадре появляется убитое животное, в этот же момент дети начинают кричать: «Он ее убил!» Мужчина отвечает: «Это не я, это ты ее убила».

Ролик изучили сотрудники правоохранительных органов и начали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств инцидента. Злоумышленника намерены задержать, сообщили в городском управлении МВД.

Анастасия Донскова

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