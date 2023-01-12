Выехали на «телеге»

В прошлом году почти у всех сибирских губернаторов появились личные Telegram-каналы, которые стали новой формой информирования жителей регионов. Лидерами по числу подписчиков к концу года оказались иркутский губернатор Игорь Кобзев (37,4 тыс.) и его томский коллега Владимир Мазур (32,6 тыс.). В администрациях губернаторов считают такие каналы связи эффективным инструментом. Эксперты же отмечают, что Telegram-общение руководителей регионов происходит с разным успехом, и не всем пока удалось полностью задействовать его потенциал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Томенко – единственный глава сибирского региона без личного Telegram-канала

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Виктор Томенко – единственный глава сибирского региона без личного Telegram-канала

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Большинство губернаторов Сибирского федерального округа (СФО) завели личные Telegram-каналы вскоре после начала специальной военной операции — госслужащие лишились возможности и дальше использовать ресурсы сначала заблокированной Роскомнадзором, а затем признанной экстремистской и запрещенной в России организации Meta (Facebook и Instagram). Первыми отреагировали иркутский губернатор Игорь Кобзев, открывший Telegram-канал уже 25 февраля, и глава Омской области Александр Бурков (27 февраля). К середине марта также поступили большинство их коллег в СФО. У Владимира Мазура, назначенного врио губернатора Томской области 10 мая, Telegram-канал появился спустя примерно неделю после этого события. Исключений не много. Кемеровского губернатора Сергея Цивилева можно считать «долгожителем» — его Telegram-канал заработал еще в марте 2020 года. Остается без личного Telegram-канала только глава Алтайского края Виктор Томенко, который продолжает общение в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Можно предположить, что по мере разрастания экосистемы „ВК“ в контексте отсутствия конкуренции со стороны западных платформ, аудитория соцсети будет постепенно расширяться. Но пока настоящим откровением для губернаторов стал именно Telegram, который давно перерос функционал мессенджера и стал социальной сетью»,— сделан вывод в исследовании «Антикризисные стратегии глав российских регионов», опубликованном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг» в конце 2022 года.

Главы сибирских регионов, включившиеся в общий тренд, используют свои Telegram-каналы с разной интенсивностью. Например, в #кобзевнасвязи (Telegram-канал Игоря Кобзева) в декабре было размещено более 180 постов, а в рабочий ритм после встречи Нового года этот канал вернулся уже 1 января. 107 постов было опубликовано в Цивилев.Live (Telegram-канал главы Кузбасса Сергея Цивилева), 78 — в Telegram-канале главы Республики Тыва Владислава Ховалыга. Для сравнения: красноярский губернатор Александр Усс сделал за последний месяц прошлого года лишь около полутора десятков публикаций, а его первая запись 2023 года датирована 6 января. Немногим более 20 постов в декабре насчитывается у новосибирского губернатора Андрея Травникова и главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Наибольшее число подписчиков среди Telegram-каналов сибирских губернаторов к началу 2023 года набрал #кобзевнасвязи — 37,4 тыс. Немногим меньше — 32,6 тыс. — у Владимира Мазура. При этом число жителей Иркутской области более чем вдвое превышает число жителей Томской (2,4 млн и 1,1 млн соответственно). У Александра Усса пока лишь 5,1 тыс. подписчиков при численности населения края 2,9 млн человек. Красноярский губернатор опережает лишь хакасского коллегу Валентина Коновалова (3,1 тыс.) и Олега Хорохордина (2,4 тыс.). Но в Хакасии проживает 534,8 тыс. человек, а в Республике Алтай — 210,9 тыс.

Число подписчиков губернаторских Telegram-каналов в целом пока меньше числа подписчиков их аккаунтов во «ВКонтакте». Но, например, у Андрея Травникова, Александра Буркова и Владимира Мазура этот отрыв сравнительно небольшой. Telegram-канал Игоря Кобзева даже опередил по популярности его аккаунт во «ВКонтакте».

«В настоящее время на мой канал подписано более 14 тыс. пользователей. Эта площадка позволяет оперативно сообщать о важных событиях и решениях в жизни региона. Это особенно важно сейчас, когда мы живем в эпоху информационного шума, при котором порой бывает сложно отличить правду от фейка. В этом смысле канал позволяет доводить до людей оперативную и главное достоверную информацию. Причем сделать это можно разными способами: написать пост, записать „кружок“ или аудио, выложить фото и видео»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ Александр Бурков. По его мнению, аудитории Telegram-канала и соцсетей отличаются друг от друга, поскольку «кто-то начинает утро со свежих новостей в Telegram и не хочет тратить свое время на что-то другое, кому-то, наоборот, интересно, что происходит у друзей, поэтому они чаще бывают во „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“».

В пресс-службе администрации правительства Кемеровской области считают Telegram-канал губернатора эффективным инструментом информирования жителей Кузбасса. «По метрикам прироста подписчиков и просмотров мы видим, сколько жителей региона хотят и могут получать актуальную информацию»,— пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что не дифференцируют аудиторию по площадкам, а адаптируют информационную повестку под каждую из них.

«Почему Telegram-канал — самый популярный? Наверное, потому что это относительно новая площадка, и, конечно, все новое вызывает у людей наибольший интерес»,— ответил на вопрос „Ъ-Сибирь“ Игорь Кобзев. По словам иркутского губернатора, к каналу «подключены министерства, ведомства, муниципалитеты, специалисты основных горячих линий», что позволяет оперативно отвечать и решать поставленные жителями вопросы. «Мне еще нравится функция, которая позволяет совершать звонки, поэтому довольно часто я не просто пишут ответы на комментарии, но и звоню жителям региона»,— добавил он.

На наличие обратной связи в качестве причины роста популярности Telegram-канала губернатора указал и начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. «Безусловно, взрывной интерес томичей к присутствию Мазура в Telegram-канале и соцсетях объясняется и отсутствием такой практики у его предшественников на губернаторском посту. „Новая искренность“ берет свое»,— отметил господин Севостьянов томскую специфику. По данным пресс-секретаря главы Республики Алтай Михаила Максимова, если полгода назад число просмотров постов Олега Хорохордина составляло около 1,5–2 тыс., то к настоящему времени оно выросло до 5–6 тыс. «Telegram, безусловно, оперативнее, на него чаще ссылаются другие популярные каналы региона и СМИ. По имеющейся статистике, почти половина подписчиков читает посты в первые часы публикации»,— отметил господин Максимов преимущество этого мессенджера. В пресс-службе главы Тувы внимание к развитию Telegram-канала объяснили „Ъ-Сибирь“, в частности, тем, что этим способом коммуникаций активно пользуется молодежь. Владислав Ховалыг часто сначала размещает информацию в своем Telegram, и только потом она распространяется по другим каналам.

Политтехнолог Константин Лукин в беседе с „Ъ-Сибирь“ выделил три «стратегии» ведения Telegram-каналов сибирскими губернаторами: «Первая — это официоз, публикация адаптированных пресс-релизов. Вторая — повествование о своей деятельности в стиле „сегодня я провел совещание“. Наконец, третья стратегия — рассказ о чем-то через личные переживания и эмоции». Последний вариант, считает гос­подин Лукин, успешно используют Валентин Коновалов и Олег Хорохордин.

По мнению завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инны Ветренко, ведение Telegram-каналов далось руководителям регионов и их администрациям непросто. «Понятно, что аудитория Telegram несколько иная — это люди читающие, обладающие в большей мере когнитивно-аналитическими способностями. Соответственно, для них нужен более выверенный, более интересный контент, и в этом вся сложность, потому что в аппаратах губернаторов у нас мало людей, которые умеют писать так, чтобы это было понятно и интересно людям»,— сказала она „Ъ-Сибирь“. Впрочем, по словам госпожи Ветренко, «сейчас ситуация немного выровнялась».

Валерий Лавский; Влад Никифоров, Иркутск; Игорь Лавренков, Кемерово