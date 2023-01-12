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Коммерсантъ FM
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«Украшения требуют сервиса»

Анна Минакова — об уходе за ювелирными изделиями

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему необходимо проводить «техобслуживание» своих драгоценностей.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Буквально за два месяца, а то и меньше, две девушки пожаловались мне на то, что из их кольца выпал камень. Оба раза это был центральный бриллиант в помолвочном кольце. Одна из них потеряла бриллиант в аэропорту, до этого носила кольцо не снимая 20 лет. Приобреталось украшение у уважаемых британских ювелиров.

Другая тоже получила на помолвку кольцо, приобретенное у серьезного бренда из Гонконга, проносила шесть лет — и лишилась камня без видимых причин. А еще одна моя подруга и вовсе потеряла на чужой свадьбе в танце двухкаратный бриллиант в кольце от одного из главных ювелиров Вандомской площади.

Я намеренно не озвучиваю названия брендов, хоть я их и знаю, потому что не хочу неправильных ассоциаций: дескать, кольца того или иного бренда плохие. Это совсем не так. Случиться это может решительно с любым украшением от любого самого уважаемого производителя. Чаще, пожалуй, лично я слышала такие истории именно про кольца для помолвки.

Объяснение этому очень простое: их носят каждый день, а некоторые и вовсе не снимают. И выпадают камни после нескольких лет, а то и десятков лет носки совсем не по вине производителя, а потому что за украшениями не ухаживают. Для всех потерявших камни было полным открытием, что за кольцами следовало ухаживать — и в домашних условиях (мыть водой с мылом, можно использовать мягкую зубную щетку), и сдавать на «техобслуживание» профессиональным ювелирам.

Хотя бы раз в пару лет, а если носите активно, то чаще — раз в полгода-год. Это положительно скажется и на внешнем виде украшения, и на его сохранности. Ювелир, например, вовремя заметит, что, например, у каста отогнута или надломлена лапка, а это может случиться совершенно незаметно. Искали что-то в сумке — зацепились кольцом, ударили незаметно и так далее. В общем, украшения требуют сервиса, также как автомобили или часы.

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