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Коммерсантъ FM
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Росавиация анонсировала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий

Росавиация приступает к отбору авиакомпаний, которым предоставят субсидии для возмещения операционных расходов при выполнении полетов внутри страны в ноябре 2022 — марте 2023 года. В рамках этой программы из федерального бюджета выделили 25,3 млрд руб.

Ежемесячная выплата субсидий предполагается за каждый выполненный авиакомпаниями пассажиро-километр на внутренних воздушных линиях. За каждый пассажиро-километр выплачивается 1,11 руб. При этом ожидаемый пассажиро-километр должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года.

Субсидия может выплачиваться как ежемесячно, так и за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств авиакомпании должны обеспечить пассажирооборот не менее 22,2 млрд пассажиро-километров. Заявки перевозчиков будут принимать с 12 по 23 января. Победителя изберут до 28 января. Соглашение с Росавиацией должно быть подписано до 11 февраля.

«Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета (или частота рейсов)»,— сообщили в Росавиации.

Программа компенсации затрат авиаперевозчиков на внутренние рейсы была утверждена правительством 29 апреля 2022 года. Решение приняли с целью поддержать авиаперевозчиков в условиях санкций в отношении России, которые повлияли на российскую авиаотрасль. Тогда из резервного фонда выделили 100 млрд руб. Субсидии получили 32 авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии». 7 декабря правительство продлило эту программу.

В ответ на проведение военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиаотрасли. Перевозчики лишились возможности использовать европейские самолеты, экспортировать технические изделия, а уже сданные в лизинг самолеты должны были быть возвращены лизингодателю.

Лусине Баласян

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