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Коммерсантъ FM
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Кулинарный сервис Cookpad уйдет из России и удалит российские рецепты

Сервис для обмена кулинарными рецептами Cookpad 31 января уйдет с российского рынка. Пользователи из РФ потеряют доступ к сайту и приложению, сообщила пресс-служба российского отделения Cookpad.

«До последнего момента мы жили в полной уверенности, что Cookpad не уйдет из России. Но произошло событие, на которое мы повлиять не могли. На днях иностранный офис Cookpad Inc. принял тяжелое решение закрыть Cookpad в России с 31 января. Это удар и для всего нашего сообщества, и для российской команды, которая на протяжении пяти лет была с вами каждый день. Мы вместе с вами потеряли любимое дело»,— говорится в сообщении на сайте сервиса.

В Cookpad сообщили, что российские пользователи уже не могут загружать новые рецепты. При этом российская команда сервиса заявила, что ищет способы сохранить сообщество и не потерять рецепты. «31 января все российские рецепты на Cookpad станут недоступны, никто уже не сможет войти на сайт или в приложение»,— пояснили там.

Cookpad основан Японии в 1997 году. Он позволяет посетителям загружать свои рецепты блюд, а также искать рецепты, загруженные другими пользователями. По состоянию на 2021 год сайт ежемесячно набирает около 800 млн просмотров страниц.

Эрдни Кагалтынов

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