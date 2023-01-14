Беспорточные команды

Десять лет назад, в январе 2013 года, в США прекратила свое существование спортивная лига со странным названием «Футбольная лига в нижнем белье». Прекратила, чтобы возродиться под новым именем. Это была лишь одна из многих перемен в истории лиги. Игра, придуманная как телешоу с легким эротическим оттенком, со временем стала похожа на настоящий спорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пределами США американский футбол в нижнем белье не прижился. На фото — показательный матч звезд американской лиги в Австралии

Фото: Action Images / Jason O'Brien / Reuters За пределами США американский футбол в нижнем белье не прижился. На фото — показательный матч звезд американской лиги в Австралии

Фото: Action Images / Jason O'Brien / Reuters

Модели Playboy против Джастина Тимберлейка

О новом шоу, в котором легкой эротики было больше, чем спорта, впервые заговорили осенью 2003 года. Митч Мортаза, президент компании Horizon Productions, занимавшейся продюсированием различных телешоу, придумал Lingerie Bowl, «Кубок в нижнем белье». Свое изобретение он описывал как альтернативу выступлениям популярных певцов под фонограмму в перерывах главных спортивных событий США — финалов национальных чемпионатов по американскому футболу, баскетболу и бейсболу.

Одетые в нижнее белье и защитное снаряжение, «спортсменки» (в основном актрисы и фотомодели, сотрудничавшие с мужскими журналами) двумя командами по семь человек (вместо 11 в мужском виде спорта) должны были играть в контактный американский футбол.

Прямую трансляцию «игры», совпадающую по времени с перерывом в трансляции большого спорта, можно было купить за $19,95.

С бейсболом и баскетболом не сложилось. Но в начале декабря 2003 года, за два месяца до финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL) Super Bowl, стало известно, что Horizon Productions нашла спонсора — компанию Dodge (на тот момент подразделение автомобилестроительного концерна DaimlerChrysler AG).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митч Мортаза, автор и главный выгодоприобретатель футбола в нижнем белье

Фото: Chris Hyde / Getty Images Митч Мортаза, автор и главный выгодоприобретатель футбола в нижнем белье

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Радость была недолгой. 17 декабря 2003 года Dodge объявила, что отказывается от спонсорства. Старший вице-президент DaimlerChrysler по вопросам глобального маркетинга Джордж Мерфи заявил, что Lingerie Bowl отвлечет внимание публики и прессы от продукции компании. Аналитики авторынка также высказывали мнение, что из-за этого спонсорства DaimlerChrysler может потерять потенциальных покупательниц.

Но нашелся другой спонсор — сайт PartyPoker.com.

1 февраля 2004 года состоялись две игры. Первая — XXXVIII Super Bowl на стадионе «Релайант» (в настоящее время носит название «Эн-Ар-Джи», NRG) в Хьюстоне, штат Техас. Клуб New England Patriots обыграл клуб Carolina Panthers со счетом 32:29. И вторая, в перерыве первой,— на лос-анджелесском стадионе «Мемориал Колизеум», между командами Dream Team («Команда мечты») и Team Euphoria («Команда "Эйфория"»). Капитаны команд — Никки Зиринг (актриса, кинопродюсер, фотомодель, девушка месяца журнала Playboy в сентябре 1997 года) и Энджи Эверхарт (актриса, фотомодель, несколько раз снималась для Sports Illustrated Swimsuit Issue, позировала обнаженной для февральского номера журнала Playboy 2000 года). «Команда мечты» победила со счетом 6:0, единственным тачдауном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 26 января 2004 года. Команда Team Dream перед лос-анджелесским стадионом «Мемориал Колизеум». До розыгрыша первого кубка — 5 дней Фото: Robert Galbrait / Reuters Соперники Team Dream — Team Euphoria Фото: Robert Galbrait / Reuters Следующая фотография 1 / 2 26 января 2004 года. Команда Team Dream перед лос-анджелесским стадионом «Мемориал Колизеум». До розыгрыша первого кубка — 5 дней Фото: Robert Galbrait / Reuters Соперники Team Dream — Team Euphoria Фото: Robert Galbrait / Reuters

Мортаза в одном из интервью выразил надежду, что право просмотра Lingerie Bowl купят 4 млн телезрителей (рекорд по числу покупателей платной телепрограммы в то время принадлежал трансляции боксерского поединка Майка Тайсона с Ленноксом Льюисом — 1,9 млн). В другом интервью создатель Lingerie Bowl говорил, что покупателей может быть 1,5 млн. После игры Мортаза уже не называл никаких цифр (по независимым оценкам, покупателей оказалось меньше 150 тыс.). В общем побить рекорд Тайсона и Льюиса футболистки в нижнем белье не смогли.

Те, кто не стал платить $19,95 за то, чтобы посмотреть на «футболисток» в нижнем белье, могли в перерыве Super Bowl любоваться музыкальным представлением с участием Джанет Джексон, Кид Рока, Пи Дидди и других исполнителей.

Едва ли не самым скандальным шоу в истории Super Bowl. На следующий день обозреватель газеты Los Angeles Times иронизировал: «На что только не пойдет NFL, саботируя Lingerie Bowl».

Джастин Тимберлейк во время исполнения песни «Rock Your Body» порвал на Джанет Джексон бюстье, обнажив правую грудь певицы. Якобы это было сделано непреднамеренно (хотя сосок Джексон был очень кстати прикрыт украшением в виде то ли звезды, то ли солнышка с восемью лучами).

Для справки: во время игры на стадионе «Мемориал Колизеум» нижнее белье с соперниц никто не срывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Капитаны обеих команд, разыгравших первый Lingerie Bowl, Ники Зиринг (слева) и Энджи Эверхарт имели опыт съемок для журнала Playboy Фото: Robert Galbraith / Reuters Победный кубок в руках у Ники Зиринг Фото: Lucy Nicholson / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Капитаны обеих команд, разыгравших первый Lingerie Bowl, Ники Зиринг (слева) и Энджи Эверхарт имели опыт съемок для журнала Playboy Фото: Robert Galbraith / Reuters Победный кубок в руках у Ники Зиринг Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Несмотря на не очень удачное начало, на следующий год Horizon Productions вложила в новый Lingerie Bowl $5 млн. Число команд, борющихся за кубок, выросло до четырех. Названия команд соответствовали стилистике шоу. Team Euphoria была переименована в New York Euphoria («Нью-йоркская эйфория»). Team Dream cтала называться Los Angeles Temptation («Лос-анджелесское искушение»). Новички получили имена Dallas Desire («Даласское желание») и Chicago Bliss («Чикагское блаженство»). Финальной игре предшествовали два полуфинала, в которых футболистки не только встречались на поле, но еще проходили проверку спортивных способностей и участвовали в танцевальном конкурсе. В финале «Искушение» обыграло «Эйфорию». Год спустя «Эйфория» взяла реванш.

Фотогалерея Super Bowl-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 56-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVI состоялся в 2:30 по московскому времени Фото: Reuters / Mike Segar Матч прошел на стадионе SoFi-stadium, домашнем для команды «Лос-Анджелес Рэмз» Фото: Marcio Jose Sanchez / AP В этом году трансляцию игры организовывала сеть NBC Фото: Matt Rourke / AP Полминуты рекламы в эфире Super Bowl стоили $6,5 млн Фото: Marcio Jose Sanchez / AP По прогнозам компании PredictHQ, телевизионная аудитория должна превысить 117 млн зрителей. Это больше рекорда в 114 млн, установленного в 2015 году Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Актер Дуэйн Джонсон объявляет начало матча Фото: Julio Cortez / AP В перерыве матча перед фанатами выступили рэперы: Эминем, Доктор Дре, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж, 50 cent и Снуп Дог Фото: Reuters / Mario Anzuoni Фанаты «Цинциннати Бенгалс» на матче Фото: Reuters / Gaelen Morse Выступление певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве матча Фото: Reuters / Mike Segar Защитник «Лос-Анджелес Рэмз» Э'Шон Робинсон поливает главного тренера Шона Маквея напитком Gatorade после победы Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Выступление певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве матча Фото: Chris O'Meara / AP По данным Bloomberg, средняя цена билета превысила $7 тыс. Фото: Adam Hunger / AP Владелец «Лос-Анджелес Рэмз» Стэн Кроенке и главный тренер Шон Маквей празднуют победу над «Цинциннати Бенгалс» Фото: Reuters Выступление рэпера 50 cent в перерыве матча Фото: Reuters / Mike Segar Бывший чирлидер «Лос-Анджелес Рэмз» Робби Кайнс около стадиона Sofi Фото: Reuters / Bing Guan Выступление чирлидеров «Цинциннати Бенгалс» Фото: Reuters / Mario Anzuoni Выступление рэпера Снуп Дога в перерыве матча Фото: Tony Gutierrez / AP Встреча завершилась со счетом 23:20 Фото: Chris O'Meara / AP Выступление артистов в перерыве матча Фото: Julio Cortez / AP Полузащитник «Лос-Анджелес Рэмз» Фон Миллер держит трофей Ломбарди Фото: Lynne Sladky / AP «Лос-Анджелес Рэмз» выиграл этот трофей второй раз в своей истории Фото: Ted S. Warren / AP В прошлый раз «Лос-Анджелес Рэмз» выигрывали Super Bowl в 1999 году Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Следующая фотография 1 / 22 56-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVI состоялся в 2:30 по московскому времени Фото: Reuters / Mike Segar Матч прошел на стадионе SoFi-stadium, домашнем для команды «Лос-Анджелес Рэмз» Фото: Marcio Jose Sanchez / AP В этом году трансляцию игры организовывала сеть NBC Фото: Matt Rourke / AP Полминуты рекламы в эфире Super Bowl стоили $6,5 млн Фото: Marcio Jose Sanchez / AP По прогнозам компании PredictHQ, телевизионная аудитория должна превысить 117 млн зрителей. Это больше рекорда в 114 млн, установленного в 2015 году Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Актер Дуэйн Джонсон объявляет начало матча Фото: Julio Cortez / AP В перерыве матча перед фанатами выступили рэперы: Эминем, Доктор Дре, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж, 50 cent и Снуп Дог Фото: Reuters / Mario Anzuoni Фанаты «Цинциннати Бенгалс» на матче Фото: Reuters / Gaelen Morse Выступление певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве матча Фото: Reuters / Mike Segar Защитник «Лос-Анджелес Рэмз» Э'Шон Робинсон поливает главного тренера Шона Маквея напитком Gatorade после победы Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Выступление певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве матча Фото: Chris O'Meara / AP По данным Bloomberg, средняя цена билета превысила $7 тыс. Фото: Adam Hunger / AP Владелец «Лос-Анджелес Рэмз» Стэн Кроенке и главный тренер Шон Маквей празднуют победу над «Цинциннати Бенгалс» Фото: Reuters Выступление рэпера 50 cent в перерыве матча Фото: Reuters / Mike Segar Бывший чирлидер «Лос-Анджелес Рэмз» Робби Кайнс около стадиона Sofi Фото: Reuters / Bing Guan Выступление чирлидеров «Цинциннати Бенгалс» Фото: Reuters / Mario Anzuoni Выступление рэпера Снуп Дога в перерыве матча Фото: Tony Gutierrez / AP Встреча завершилась со счетом 23:20 Фото: Chris O'Meara / AP Выступление артистов в перерыве матча Фото: Julio Cortez / AP Полузащитник «Лос-Анджелес Рэмз» Фон Миллер держит трофей Ломбарди Фото: Lynne Sladky / AP «Лос-Анджелес Рэмз» выиграл этот трофей второй раз в своей истории Фото: Ted S. Warren / AP В прошлый раз «Лос-Анджелес Рэмз» выигрывали Super Bowl в 1999 году Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Смотреть

Три следующих «Кубка» по различным причинам не состоялись. В 2007 году, по объяснению организаторов, в связи с переходом с системы оплаты за просмотр на трансляцию по одному из каналов кабельного ТВ (название этого канала так ни разу и не прозвучало). В 2008 году финальную игру планировалось провести на поле для гольфа в городе Скотсдейл, штат Аризона (в получасе езды от Гленндейла, где проходил Super Bowl XLII ). Мэр Скотсдейла и многие жители города выступили против. Новое место для проведения пятого Lingerie Bowl за время, оставшееся до Super Bowl, найти не удалось.

Шестой Lingerie Bowl планировалось провести на нудистском курорте Caliente Resorts в штате Флорида. Но договориться опять не удалось. Пресс-секретарь курорта Энджи Фокс рассказала, что организаторы игры требовали выделить им слишком большую часть территории, на которой запрещено ношение одежды. Представитель Lingerie Bowl Стивен Макмиллен, в свою очередь, заявил, что нудистское окружение может вызвать дискомфорт у болельщиков, игроков, персонала и партнеров, нанеся ущерб бренду.

Экспансия, экспансия, экспансия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2006 год. Третий Lingerie Bowl. Лорен Бергфельд (пришла в «Лос-анджелесское Искушение» из телесериалов) прерывает атаку Тришелль Канателлы (до «Нью-йоркской Эйфории» снималась в реалити-шоу)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters 2006 год. Третий Lingerie Bowl. Лорен Бергфельд (пришла в «Лос-анджелесское Искушение» из телесериалов) прерывает атаку Тришелль Канателлы (до «Нью-йоркской Эйфории» снималась в реалити-шоу)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В сентябре 2008 года организаторы Lingerie Bowl объявили о создании Lingerie Football League (LFL, «Футбольная лига в нижнем белье»). Название было явно максимально приближено по звучанию к NFL. Число команд увеличилось до 10. «Горячий пар Атланты», «Соблазнение из Сан-Диего», «Сиэтлский туман», «Жар Майами», «Филадельфийская страсть», «Лас-вегасский грех»… В городах, где создавались новые команды, руководство лиги приглашало на работу тренеров, пиарщиков, специалистов по привлечению спонсоров. Больше всего претенденток было на позиции игроков.

Так, на 12 мест в команде Tampa Breeze («Бриз Тампы») было более 400 претенденток, в основном имевших опыт работы в модельном бизнесе. Из тех, кто прошел отбор, почти все имели хорошую спортивную подготовку. Ребекка Рейес (бывшая модель Playboy, в апреле 2008 года осуждена условно за сопротивление аресту при задержании патрулем дорожной полиции) в интервью газете Tampa Bay Times утверждала: «Мы будем не просто прыгать и скакать. Мы собираемся надрать другим задницы». Рейес также отвергла популярное обвинение в неприличии спортивной формы LFL, сказав, что у тех, кто играет в пляжный волейбол, форма более откровенная.

В интервью той же газете пресс-секретарь лиги Кайл Болин отвергал другое обвинение — в сексизме. Он обращал внимание на то, что у всех команд есть женские группы поддержки, а среди болельщиков, зарегистрировавшихся на сайтах команд, 40% составляют женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третий кубок. Обе команды играют в защитном снаряжении компании Adams

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Третий кубок. Обе команды играют в защитном снаряжении компании Adams

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

С числом команд и составом лиги в первом сезоне творилась неразбериха. Некоторые команды исчезали, не сыграв ни одной игры, а на их место приходили новые. Игры проходили на закрытых площадках. Календарь игр LFL также копировал календарь NFL: старт регулярного сезона — в сентябре 2009 года, финальный матч, розыгрыш седьмого Lingerie Bowl — 7 февраля 2010 года, в один день с Super Bowl.

Полуфинальные игры и финал проходили в развлекательном комплексе Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood в Голливуде, штат Флорида.

Обладателем VII Lingerie Bowl стало «Лос-анджелесское искушение». Игра транслировалась в интернете, но из-за неполадок на сервере многим желающим не удалось посмотреть прямую трансляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 2009 год. Число команд недавно созданной Lingerie Football League быстро растет. На фото — отбор кандидаток в команду New York Majesty (в сезоне 2009-2010 годов команда заняла последнее место в своей группе, не выиграв ни одной игры) Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP 2 декабря 2010 года команда «Лос-анджелесское Искушение» провела день встречи с прессой Фото: Mark Ralston / AFP Следующая фотография 1 / 2 2009 год. Число команд недавно созданной Lingerie Football League быстро растет. На фото — отбор кандидаток в команду New York Majesty (в сезоне 2009-2010 годов команда заняла последнее место в своей группе, не выиграв ни одной игры) Фото: EMMANUEL DUNAND / AFP 2 декабря 2010 года команда «Лос-анджелесское Искушение» провела день встречи с прессой Фото: Mark Ralston / AFP

В следующем сезоне LFL вернулась к привычной системе платной трансляции на заказ. 6 февраля 2011 года 3 тыс. зрителей пришли смотреть финальный матч лиги в спортивный комплекс Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе. «Искушение» отстояло чемпионский титул.

По сравнению с числом болельщиков, посещающих игры NFL, «три тысячи» звучит не очень впечатляюще. Спортивная пресса тоже не особо интересовалась футболом в нижнем белье. Новому «спорту» не хватало звезд. В третьем сезоне LFL ситуацию немного исправили два известных широкой публике имени. В «Сиэттлский туман» пришла Анджела Райпиен, дочь Марка Райпиена (признанного лучшим игроком XXVI Super Bowl в 1992 году), а в «Торонтский триумф» — Криста Форд, племянница мэра Торонто Роба Форда и дочь члена городского совета Дуга Форда.

Откуда взялась команда в Торонто? В 2012 году в американский футбол в нижнем белье стали играть в Канаде, была создана LFL Сanada. Эта лига просуществовала всего один сезон. Затем было объявлено о слиянии двух лиг в LFL North America, но этого не произошло.

Еще одна попытка трансграничной экспансии также закончилась неудачей. В 2012 году прошли две игры в Австралии, в 2013-м возникла, а в 2014-м прекратила существование LFL Australia. По утверждению австралийской стороны, мистер Мортаза задолжал австралийским игрокам и тренерам около 30 тыс. австралийских долларов (порядка $22,5 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кендрика Джонсон из «Даласского Желания» оторвалась от соперниц и через несколько секунд сделает тачдаун. На следующий сезон Джонсон сменила вид спорта, занявшись легкой атлетикой Фото: Kamil Krzaczynski / EPA / Vostock Photo Даже неспортивные приемы не помогли команде «Филадельфийская Страсть» выиграть финальный матч сезона LFL 2010-2011 года. Чемпионом стало «Лос-анджелесское искушение», одержавшее победу со счетом 26:25 Фото: Ethan Miller / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Кендрика Джонсон из «Даласского Желания» оторвалась от соперниц и через несколько секунд сделает тачдаун. На следующий сезон Джонсон сменила вид спорта, занявшись легкой атлетикой Фото: Kamil Krzaczynski / EPA / Vostock Photo Даже неспортивные приемы не помогли команде «Филадельфийская Страсть» выиграть финальный матч сезона LFL 2010-2011 года. Чемпионом стало «Лос-анджелесское искушение», одержавшее победу со счетом 26:25 Фото: Ethan Miller / Getty Images

На уровне громких обещаний остались проекты создания LFL в Европе с командами в Дублине, Манчестере, Дюссельдорфе, Гамбурге, Франкфурте, Барселоне и проведения Кубка мира в Сан-Пауло в 2015 году. В итоге руководство лиги вынуждено было заявить, что оно отказывается от международных проектов (кроме показательных выступлений) и сосредоточится на развитии в США.

В 2011 году была создана баскетбольная лига Lingerie Basketball League (LBL) по образцу футбольной. Четыре команды из Лос-Анджелеса разыграли чемпионат, победила команда L. A. Beauties («Лос-анджелесские красавицы»). В следующем сезоне не доиграли даже до финала, и на этот история баскетбола в нижнем белье закончилась.

Смена имени и белья

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2013 год. Меняются времена — меняется спортивная форма

Фото: Jonathan Wong / South China Morning Post / Getty Images 2013 год. Меняются времена — меняется спортивная форма

Фото: Jonathan Wong / South China Morning Post / Getty Images

2013 год стал для LFL судьбоносным и переломным, годом ребрендинга. Этого требовали идеологические перемены в американском обществе.

«В то время как название "Лига футбола в нижнем белье" привлекло к нам большое внимание прессы и позволило показать наш спорт миллионам, сейчас мы на распутье. Или завоевывать авторитет как спорт, или нас будут продолжать воспринимать как диковинку» — с таким заявлением выступил 9 января 2013 года Митч Мортаза. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе он объявил о следующих изменениях. Вместо нижнего белья спортсменки будут выходить на игру в спортивной форме.

С логотипов команд исчезнут сексуализированные женские фигуры. Будет улучшен дизайн наплечников для обеспечения более надежной защиты. Изменяется слоган LFL — с «Футбол, о котором вы могли только мечтать» на «Женщины на футбольном поле». Что осталось? Аббревиатура LFL. Только теперь она стала расшифровываться по-другому — «Футбольная лига легенд».

Форма, правда, вопреки обещаниям изменилась не сильно — исчезли не носившие никакой функциональной нагрузки застежки для чулок и ленточки.

Cмена имени не мешала различным сайтам составлять рейтинги самых сексуальных игроков лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синтия Шмидт из «Лос-анджелесского греха» была постоянной участницей рейтингов самых сексуальных футболисток LFL

Фото: Ethan Miller / Getty Images Синтия Шмидт из «Лос-анджелесского греха» была постоянной участницей рейтингов самых сексуальных футболисток LFL

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Хотя спортивные журналисты дружно приветствовали ребрендинг, одобряя тот факт, что новая LFL будет больше ориентирована на спорт, чем на сексуальность, интерес к матчам «Футбольной лиги легенд» был невысоким. В газетах чаще можно было прочесть об участии кого-то из спортсменок в телевизионном ток-шоу, чем о самих играх LFL. Даже финальные матчи сезона проходили незамеченными. В 2015 году было запущено реалити-шоу «Pretty. Strong» о жизни восьми игроков команды «Чикагское блаженство», готовящейся в третий раз завоевать звание чемпиона лиги (в 2016-м «Блаженству» это удалось).

Сезоны 2017, 2018, 2019 годов серьезная спортивная пресса по-прежнему не замечала. О новых реформах (например, о том, что в 2017-м на финальные матчи участницы могли надевать тренировочные брюки) сообщал разве что сайт лиги.

В 2019 году у LFL нашелся неожиданный партнер — гондурасский телеканал TDTV, получивший эксклюзивное право показа матчей лиги в Гондурасе. Гондурасские болельщики, видимо, не смогли компенсировать нехватку североамериканских болельщиков, и 13 декабря 2019 года LFL объявила о том, что прекращает свою деятельность.

Но несколько дней спустя стало известно, что вместо закрытия лигу ждет очередной ребрендинг. Было обнародовано новое название — Extreme Football League («Экстремальная футбольная лига»), или просто X League. Снова была обещана новая спортивная форма, более функциональная (и на этот раз оказавшаяся действительно менее сексуальной). Названия команд стали боле политкорректными. В Чикаго — «Блиц» вместо «Блаженства». В Лос-Анджелесе — «Черный шторм» вместо «Искушения». В Сиэтле не «Туман», а «Гром». В Денвере — «Натиск» вместо «Мечты». Сезон X League 2020 года не стартовал по не зависящим ни от кого, кроме нового коронавируса, причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В настоящее время форма футболисток X League заметно отличается от формы LFL, особенно самой ранней Фото: Jeffrey Gamza / X League За два десятилетия существования игра, которую придумал Митч Мортаза, изменилась до неузнаваемости. Фото: X League Следующая фотография 1 / 2 В настоящее время форма футболисток X League заметно отличается от формы LFL, особенно самой ранней Фото: Jeffrey Gamza / X League За два десятилетия существования игра, которую придумал Митч Мортаза, изменилась до неузнаваемости. Фото: X League

Летом 2020 года у X League появился новый владелец и руководитель — ветеран американского футбола Майк Дитка, чемпион NFL 1963 года и 1971 года как игрок, 1985 года как тренер. «С позиции владельца и менеджера я хочу предоставить женщинам возможность состязаться на высшем уровне с величайшими спортсменками в мире, одновременно создавая лигу, в которой миллионы девушек стремились бы играть. Хотя это будет марафон, а не спринт, мы видим, что мир вокруг нас меняется к лучшему. X League будет еще одним показателем того, что равенство достигло возраста совершеннолетия, пришло время дать женщинам и девочкам те же возможности играть в эту игру»,— заявил Майк Дитка в видеообращении по поводу прихода к руководству лигой.

Первая игра постковидной эпохи состоялась 11 июня 2022 года. У X League есть сайт, на котором можно ознакомиться с расписанием игр и статистикой, купить билеты на матчи, футболки и другие товары с логотипами команд, посмотреть записи прошедших игр (не с территории России).

Летом 2023 года X League собирается открыть новый сезон.

Алексей Алексеев