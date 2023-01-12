Правительство Свердловской области внедрило в работу аналог Zoom «Контур.Толк»

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области успешно внедрило для проведения совещаний правительственного уровня импортозамещающий сервис видеоконференцсвязи «Контур.Толк», сообщил департамент информационной политики региона. Программу разработала IT-компания «СКБ Контур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, сервис «Контур.Толк» в 2022 году стал площадкой для онлайн-общения на международной промышленной выставке «Иннопром» и международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Свердловское минцифры организовало на этой платформе несколько совещаний с участием членов федерального правительства.

На внешнем рынке «Контур.Толк» появился в марте 2022 года, к декабрю в конференциях участвовали до 1 млн человек ежемесячно. За прошедшие 10 месяцев сервис внедрили более 1 тыс. компаний, в том числе более 100 вузов и научных организаций, 90 IT-компаний, более 50 учреждений органов федеральной власти и местного самоуправления, шесть телеком-компаний.

Ранее «Контур» неоднократно сообщал о разработке бизнес-сервисов, способных заменить западные продукты. Среди них, в частности, система сервисов для автоматизации ежедневных бизнес-задач в сфере розницы, общепита и оказания услуг «Контур.Маркет», аналог G Suite компании Google и Microsoft Azure «Контур.ID». В мае 2022 года компания выпустила на рынок сервис для удаленного доступа «Контур.Доступ».

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Диана Сунагатуллина