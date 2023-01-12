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Коммерсантъ FM
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Швеция уже три месяца игнорирует просьбу России подключиться к расследованию взрывов «Северных потоков»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрос председателя правительства РФ Михаила Мишустина, направленный премьер-министру Швеции три месяца назад, о привлечении представителей российских органов власти и «Газпрома» к расследованию диверсии на «Северных потоках» до сих пор остался без ответа.

«Вопрос очевиден: а по какой, собственно, причине так упорствует Швеция? Кстати, в этом упорстве Стокгольм поддерживают и представители других западных стран, которые имеют отношение к расследованию случившегося... Почему не дают нормально подключиться к расследованию? Что-то скрывают?» — сказала госпожа Захарова на брифинге МИДа.

При этом, по словам представителя МИД России, никто не сомневается в том, что взрывы на «Северных потоках» не случайность или авария.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября прошлого года. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией. Расследованием занялись Дания и Швеция, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. К ним присоединилась Германия.

Позднее к обследованию мест взрывов на «Северных потоках» подключили «Газпром», который обнаружил на месте взрывов две воронки — на три и пять метров в глубину. Президент России Владимир Путин назвал взрывы терактом и обвинил в них «англосаксов». 29 октября Минобороны РФ обвинило Великобританию в причастности к взрывам. Лондон обвинения отрицает.

5 января представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант сообщила, что расследование диверсий на «Северных потоках» продолжается. Его ведут правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии. Представитель ЕК отметила, что не может ничего добавить к уже обнародованной информации.

Эрдни Кагалтынов

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