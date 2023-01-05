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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия: расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что расследование диверсий на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» продолжается. Ответственные за этот процесс страны — Дания, Швеция и Германия. Представитель ЕК отметила, что не может ничего добавить к уже обнародованной информации.

«Мы были проинформированы со стороны властей Швеции о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии»,— сказала госпожа Спинант на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией. Расследованием занялись Дания и Швеция, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. К ним присоединилась Германия. В «Газпроме», который допустили к расследованию позже, сообщили, что на месте взрывов обнаружены две воронки глубиной по 5 м.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы терактом и обвинил в них «англосаксов». 29 октября Минобороны РФ обвинило Великобританию в причастности к взрывам. Лондон обвинения отрицает.

Подробнее о ситуации на газопроводах — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Лусине Баласян

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