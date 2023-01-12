На речной переправе «Самара — Рождествено» заработали суда на воздушной подушке

С 11 января 2023 года действует обновленное расписание речной переправы «Самара — Рождествено». Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Суда на воздушной подушке начинают ходить в 07:15 (MSK+1) из Рождествено и в 07:30 (MSK+1) из Самары. Движение заканчивается в 18:30 (MSK+1) из Самары и в 18:45 (MSK+1) из Рождествено. В 10:00 (MSK+1) и в 15:00 (MSK+1) будет осуществляться заход на Проран.

С 9 января 2023 года была приостановлена работа речной переправы «Самара — Подголятино» из-за ледостава на Волге.

Андрей Сазонов