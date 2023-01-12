ЦБ напомнил о незаконности автозаполнения согласия клиентов на допуслуги

Поведенческий надзор Банка России зафиксировал, что банки и микрофинансовые организации продолжают использовать на своих онлайн-каналах формы, в которых автоматически заполнены согласия на ряд услуг, в том числе оплату страховок, сертификаты на различные консультации. Регулятор направил банкам письмо, в котором предупредил о незаконности подобных методов.

«При этом банки и МФО применяют маркетинговые уловки, благодаря которым отметки о согласии легко не заметить. Внимание человека отвлекают яркие и крупные надписи, предлагающие перейти к следующему шагу оформления кредита или займа и тем самым согласиться на оплату дополнительных услуг»,— говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Регулятор подчеркнул, что кредиторы должны дать возможность клиентам самим отказаться или согласиться на предложенные услуги. Банк России направляет нарушителям соответствующие рекомендации и выписывает штрафы. Заранее проставлять в заявлении на кредит отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг было запрещено летом 2021 года.

Лусине Баласян