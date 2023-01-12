Прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Онлайн-трансляция «Ъ-Кубань»

Сегодня в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие жителей Кубани. Всего, по данным властей, в адрес Вениамина Кондратьева поступило порядка 9,5 тыс. обращений. Большая часть касается проблем сферы ЖКХ, транспорта, здравоохранения и строительства соцобъектов.

13.44 О работе предприятия легкой промышленности Кубани в условиях санкций

По словам Вениамина Кондратьева, в крае созданы максимальные условия, чтобы привлекать инвесторов и поддерживать работу существующих предприятий. Но основная проблема, с которой сталкиваются представители отрасли легкой промышленности, - поставки сырья, в том числе, ткани.

13.32 Вопрос об обеспечении инженерной инфраструктурой участков для многодетных семей в поселке Пригородном

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, в 2017 году участки получили 628 многодетных семей. Основная проблема – подключение электричества.

«Я хочу получить ответ на вопрос, почему пять лет этот вопрос не решается. Организуйте на следующей неделе совещание по этому вопросу без камер», - заявил глава Кубани.

13.18 Отвечая на вопрос о пробках в Краснодаре, Вениамин Кондратьев отметил, что пока решение не найдено. Город перенаселен.

«Мы максимально стараемся решать проблему пробок в Краснодаре. 1,6 млн человек — официально живут в Краснодаре. Давайте по-честному — улицы мы не сможем расширить. Становится понятно, что без дорог эстакадного типа не обойтись»,— отметил глава Кубани.

Однако, по словам губернатора, строительство дорог эстакадного типа — это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, предполагает изъятие жилья в рамках строительства, что, вероятно, вызовет негативную реакцию краснодарцев.

12.58. Вопрос о строительстве поликлиники в районе Петра Метальникова в Краснодаре. По словам обратившейся к главе региона жительницы, в настоящий момент в густонаселенном районе работает всего одна поликлиника №13, которая переполнена.

К ответу на вопрос подключили главу Краснодара Евгения Наумова и вице-губернатора Сергея Власова.

«Земельный участок под строительство поликлиники на 150 мест в этом районе передан из города в край. Приступить к строительству планируем в декабре 2024 года»,— рассказал господин Власов.

«А что два года делать будем?» — задал встречный вопрос губернатор и поставил задачу сократить сроки и приступить к стройке 1 июня 2024 года.

12.40 Вопрос о сохранении границ ООПТ «Цемесская роща» в рамках принятия генерального плана Новороссийска. Экоактивисты опасаются, что площадь зеленой зоны, которая считается «легкими» города, может сократиться.

Вопрос был переадресован главе Новороссийска Андрею Кравченко. Он заверил, что при принятии нового генпллана все зеленые зоны муниципалитета останутся в прежних границах

«Почему этот вопрос вообще возник? Пригласите общественников и обсудите с ними проект генплана. Горожанам нужны зеленые зоны, скверы, парки, комфортная жизнь. Нужно максимально сохранять существующие зеленые зоны и создавать новые»,— отметил господин Кондратьев.

12.35. Вопрос о сроках открытия спортзала для детско-юношеской спортивной школы «Альтаир» в Тихорецке.

Спортобъект начали строить в июле 2021 года. Работы ведут по краевой госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Вениамин Кондратьев пообещал, что 1 августа 2023 года «Альтаир» будет открыт.

12.20. Вопрос об утилизации мусора в Краснодарском крае.

«Стратегическая задача — построить два мусоросжигательных завода. Мы ведем переговоры с Ростехом. Места подобраны»,— сообщил глава региона.

По его словам, в настоящий момент идет оформление необходимой документации, решаются проблемы, связанные с подбором аналогов некоторого импортного оборудования, которое необходимо для строительства заводов.

По данным Вениамина Кондратьева, ежегодно в регионе образуется 2,6 млн тонн мусора. Этот тот объем, который власти могут посчитать. Но цифра неокончательная, так как невозможно дать оценку, сколько отходов оставляют после себя 17 млн туристов. По словам губернатора, край не может и дальше идти по пути накопления мусора путем строительства полигонов, проблему можно решить только с помощью строительства мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов.

12.05. Первый вопрос на прямую линию губернатора поступил от жительницы станицы Новокорсунской Тимашевского района. Маму двоих детей дошкольного возраста волнует судьба детского сада, который закрыли, признав здание аварийным. К беседе подключился глава Тимашевского района Андрей Палий. Он сообщил, что детсад подлежит сносу, а на его месте построят новое дошкольное учреждение. На эти цели заложено 474 млн руб. «Мы готовы подать документы в краевую программу и решить проблему»,— заявил господин Палий.

«А почему до сих пор не подали? Пока петух жареный не клюнет?» — обратился к районному главе губернатор.— Назовите мне точные сроки начала работ».

В ходе диалога Вениамин Кондратьев самостоятельно обозначил дату демонтажа аварийного детсада — 1 июня. После чего необходимо приступить к строительству нового.