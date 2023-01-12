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Коммерсантъ FM
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Крупный пожар в жилом доме в Самаре потушен спустя сутки

Пожарные полностью ликвидировали крупный пожар в жилом доме 1917 года постройки в Самаре сегодня, 12 января, в 8:40 по местному времени (7:40 мск). Об этом «Ъ» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в среду в 10:10. Пожарные выехали на место через три минуты и установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Пламя охватило площадь 800 кв. м.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Правоохранители выясняют, соблюдались ли в здании требования пожарной безопасности.

Жильцов дома эвакуировали. Для них подготовили три пункта временного размещения. Следователи сообщили о гибели эвакуированного из дома четырехлетнего ребенка. Он скончался в карете скорой помощи от отравления угарным газом. Региональное отделение СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позже в региональном МЧС «Ъ» сообщили об увеличении числа жертв пожара до двух человек: на месте происшествия обнаружили тело женщины 1964 года рождения. Еще два человека получили травмы на пожаре.

Георгий Портнов, Самара

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