Часть имущества построенного «Роснано» завода «Лиотех» выставили на торги за 230 млн рублей

Имущество банкротного ООО «Энергорешения» (управляла единственным в России заводом по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех», Новосибирск) выставлено на торги в виде восьми лотов общей начальной ценой на 230,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Аукцион назначен на 27 февраля, заявки для участия в нем принимаются до 21 февраля. Отдельными лотами продаются пять производственных линий завода, другое промышленное, промышленное, торгово-складское и электрооборудование, приборы для научных исследований.

Основным кредитором и собственником «Энергорешений» является «Роснано». Компания была признана банкротом в августе 2018 года. Общий размер кредиторской задолженности составлял 9,8 млрд руб., из которых 9 млрд руб. — долг перед «Роснано». В 2019 году «Энергорешения» заключили мировое соглашение с кредиторами о выплате долгов в течение 10 лет, однако в марте 2022 года оно было расторгнуто по заявлению «Роснано» и арбитражный суд возобновил процедуру банкротства. Осень 2022 года здание завода «Лиотех» площадью около 40 тыс. кв. м и другие активы управляющего им ООО «Энергорешения» были оценены в 1,6 млрд руб. при первоначальной стоимости около 9,2 млрд руб. На снижение цены активов повлияли, в частности, физический износ (до 92%) и моральное устаревание (около 70%).

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Дарья Решетникова