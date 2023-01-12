Больше 170 тысяч рублей лишился водитель из Воткинска после посещения сайта интимных услуг

В Воткинске 40-летний водитель частного предприятия перевел мошенникам 178 тыс. руб. после посещения сайта интимных услуг. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина на сайте выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

На звонок ответил «менеджер», который попросил оплатить страховку. Мужчина сделал несколько переводов, после чего осуществил несколько переводов различными суммами. После этого ему перезвонил мошенник и потребовал внести дополнительные средства, поскольку из-за неверных переводов сайт был «заблокирован». Деньги обещали вернуть.

После четырехчасового общения с незнакомцем житель Воткинска осознал, что под различными предлогами перевел уже 178 тыс. руб. Он перестал отвечать на звонки и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).