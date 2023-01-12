За взятку осудили убийственно

В Иркутской области бывший сотрудник патрульно-постовой службы Игорь Дюбенко приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. за вымогательство взятки 30 тыс. руб. Суд установил, что летом 2021 года полицейский остановил на федеральной трассе местного жителя для проверки документов, после чего забрал водительское удостоверение и вымогал деньги за его возврат. Защитник осужденного намерен обжаловать наказание. Он считает, что строгость вердикта не соответствует тяжести преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ангарским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Дюбенко, занимавшего в 2021 году должность сотрудника патрульно-постовой службы в РЭО ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу. Решением суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с ее вымогательством через посредника). Мужчине назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему присужден штраф в размере 600 тыс. руб. и вынесен запрет на право занимать должности в силовых структурах в течение четырех лет после освобождения. Приговор не вступил в законную силу.

«Суд установил, что в июне 2021 года в вечернее время сотрудник ППС остановил для проверки документов автомобиль местного жителя и забрал его водительское удостоверение. Впоследствии за возврат документа через посредника стал вымогать у потерпевшего денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб. Он звонил мужчине и отправлял ему текстовые сообщения, угрожая возможным привлечением к административной ответственности и лишением прав на управление легковым транспортом»,— уточняется в сообщении областной прокуратуры.

В начале июля потерпевший согласился на передачу взятки, после получения которой Дюбенко был задержан сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и в дальнейшем уволен.

Как сообщили «Ъ» в СУ СКР по Иркутской области, занимавшемся расследованием дела, бывший полицейский остановил автомобиль на федеральной трассе «Сибирь» на участке между Ангарском и Иркутском, в сторону которого водитель направлялся вместе со своей семьей. Владелец машины якобы подозревался в вождении в нетрезвом виде, однако впоследствии «наличие данных нарушений не было доказано». В ведомстве также отметили, что посредник, участвовавший в вымогательстве взятки, не был сотрудником органов, а в его отношении «уже принято процессуальное решение».

Защитница осужденного экс-полицейского Наталья Чемезова в разговоре с «Ъ» назвала приговор жестким, неоправданным и неожиданным.

«Такие сроки дают по тяжким преступлениям, в данном случае содеянное не соответствует приговору. Вместе с моим подзащитным мы намерены добиваться его пересмотра как в части квалификации деяния, так и срока наказания»,— подчеркивает адвокат.

По ее словам, бывший сотрудник ГИБДД, взятый под стражу в зале суда, «свою вину признает лишь частично».

По версии защиты, вменяемое Игорю Дюбенко вымогательство взятки основано на показаниях потерпевшего, которые «не подтверждаются всей совокупностью доказательств». Кроме того, адвокат рассчитывает на снисхождение вышестоящей судебной инстанции. «Подзащитный ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, не представляет опасности для общества. Кроме того, на попечении его супруги остаются дети дошкольного возраста — двух и четырех лет. В одиночку ей будет очень непросто их содержать»,— добавляет защитник.

В марте 2022 года в Приангарье были задержаны пятеро сотрудников ГИБДД по Иркутской области. Их подозревают в регулярном получении взяток от представителей структур, связанных с лесным бизнесом, за беспрепятственный проезд лесовозов через пост ДПС.

Влад Никифоров, Иркутск