На Кубани в 2023 году установят 47 зарядных станций для электрокаров

В 2023 году в Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых зарядных станций для электромобилей. Они появятся в рамках госконцепции развития электрозарядной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2022 году Кубань стала участником пилотного проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Всего в регионе установили 89 электрозарядных станций: 13 — на федеральной трассе и 76 — в крупных городах и на дорогах регионального значения.

Водители электромобилей могут увидеть зарядные станции на трассе М4 «Дон» и региональных автодорогах в мобильном приложении Sitronics Elektro. Для Анапы, Геленджика, Краснодара, Новороссийска и Туапсинского района разработаны приложения IT Charge, Electro.cars, для Сочи — «Brixby-зарядки». В мобильных приложениях отображается расположение и ближайшая свободная к водителям станция.

В 2022 году 55 станций для электромобилей установили АО «НЭСК» в рамках реализации инвестпроекта. В Краснодаре появилось 24 станции, в Анапе — 11, в Геленджике и Новороссийске — по семь, в Туапсе — шесть.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram