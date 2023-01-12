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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: «Единая Россия» собирается выдвинуть участников военной операции на выборах в 2023 году

«Единая Россия» и администрация президента собираются выдвигать военных, добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе, в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Единой России», администрации президента и Госдуме. По информации газеты, инициативу поддерживают в КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

«Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности»,— сказал источник издания в «Единой России». Собеседник издания из администрации президента добавил, что выдвижение таких кандидатов на выборах «всем выгодно», потому «в обществе на это есть запрос».

По информации «Ведомостей», в «Единой России» во время избирательной кампании собираются сделать ставку на людей с опытом участия в военном конфликте России и Украины. «Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев»,— сказал источник издания, близкий к Госдуме.

10 сентября в России пройдут региональные выборы. На них изберут 20 глав регионов на прямых выборах, еще пять — на непрямых. Также пройдут выборы в 20 региональных законодательных собраний. В том числе пройдут выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях, которые присоединили к России 30 сентября 2022 года.

Олеся Павленко

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