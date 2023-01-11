Минкульт Чечни отказался лишать Меладзе звания народного артиста республики

Министерство культуры Чечни отказалось лишать звания народного артиста певца Валерия Меладзе после публикации видео с концерта в Дубае, на котором он предположительно говорит «Героям слава» в ответ на реплику «Слава Украине». В минкульте республики заявили изданию «Подъем», что господин Меладзе имеет право «выступать против войны».

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им. То, что Меладзе выступил против войны,— он имеет право»,— сообщила изданию пресс-служба минкульта республики.

В министерстве отметили, что в выступлении Валерия Меладзе нет упоминания президента или Чеченской Республики. «Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания народного артиста пока не стоит»,— заключили в Минкульте.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал: «Героям слава».

Комментируя видео, певец заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается никому угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы»,— добавил господин Меладзе.

После публикации видеозаписи член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства, а депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать действиям певца правомерную оценку.

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Эрдни Кагалтынов