От старых ТЭС ждут новых денег

Промышленность предлагает сократить объем гарантированных платежей за энергомощность, которые будут получать старые ТЭС после модернизации. Бизнес хочет, чтобы объекты получали минимум 15% дохода за счет продажи электроэнергии на бирже. Мера, по мнению потребителей, заставит энергетиков увеличивать эффективность и выработку объектов. Генкомпании критикуют предложение, указывая на низкую рентабельность продаж электроэнергии. Инициатива вряд ли повысит эффективность ТЭС, но может снизить конкуренцию и повысить цены объектов, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей) предложило Минэнерго сократить долю обязательного платежа за энергомощность для проектов модернизации старых ТЭС за счет увеличения их доходов от продажи электроэнергии. Обновленные объекты должны получать минимум 15% от общего платежа за счет прибыли на рынке на сутки вперед (РСВ, конкурентный сектор торговли электроэнергией), говорится в письме ассоциации (документ от 12 декабря 2022 года есть у “Ъ”). В Минэнерго не ответили “Ъ”.

Энергетики по программе модернизации старых ТЭС должны к 2028 году модернизировать 122 объекта мощностью 25 ГВт и стоимостью 307 млрд руб. Инвестиции в модернизацию ТЭС окупаются за счет гарантированных платежей с энергорынка.

Сейчас предполагается, что модернизация ТЭС будет окупаться за счет выручки, которую та получит за счет обязательного платежа оптовых потребителей за мощность, а также продажи реально выработанных киловатт-часов (устанавливается через коэффициент РСВ). Сейчас минимальный размер коэффициента — 4%.

Более половины уже отобранных проектов (65%), по оценкам “Ъ”, имеют минимальный коэффициент РСВ в 4%, то есть эти объекты, независимо от объема выработки, гарантированно получат 96% дохода через платеж на мощность. Самый высокий коэффициент в 38% установлен только у 16 проектов. Такая тенденция отражает стремление максимизировать более стабильную выручку на рынке мощности, говорит Максим Дякин из компании «Выгон Консалтинг».

Увеличение коэффициента РСВ заставит генкомпании повышать эффективность объектов, считают потребители. По их оценке, увеличение коэффициента РСВ до 15% может повысить топливную эффективность энергоблока в европейской части РФ и на Урале минимум на 12%, а их загрузку — до 57%.

В Сибири топливная эффективность проектов может вырасти на 8% при загрузке в 55%. В результате это приведет к снижению цен РСВ.

Предложение потребителей «не имеет под собой никакого обоснования и не учитывает реальную ситуацию на РСВ», сказали “Ъ” в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генкомпании). Там говорят, что продажа электроэнергии «характеризуется низкой рентабельностью», в том числе из-за высокой доли обязательного ценопринимания (АЭС и ГЭС), вынужденной работы ТЭС и низкой волатильности цен. Динамика цен РСВ многие годы отстает от роста цен на топливо. «Фактическая средняя рентабельность действующих станций на паросиловом цикле составляет не более 3–5%, а в некоторые периоды является отрицательной»,— утверждают в СПЭ.

Независимый аналитик Юрий Мельников замечает, что многие старые станции в РФ технологически уже очень близки к максимальной эффективности паросилового цикла на их параметрах пара.

Существенный рост эффективности на 10–30% возможен только при замене технологического процесса с паросилового на газотурбинный или парогазовый. Для угольных ТЭС подобный рост достижим только при переходе на использование супер- и ультрасверхкритических параметров пара, говорит он. Но у России нет таких технологий.

Энергетическая эффективность может быть значительно увеличена только у проектов на газовых турбинах, но их стоимость существенно выше, соглашается Максим Дякин: «Увеличение коэффициента РСВ до 15%, вероятно, приведет к завышению капзатрат в заявках на отбор проектов модернизации».

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сомневаются, что инициатива приведет к росту эффективности ТЭС. «Отборы проводятся по одноставочной цене электроэнергии, поэтому участник конкурса сможет заявить высокий коэффициент РСВ в отношении проекта с невысокой ожидаемой маржинальностью продажи электроэнергии (соответствующей низкому коэффициенту РСВ) за счет завышения заявляемых капитальных вложений, что сохранит прибыльность проектов без увеличения топливной эффективности»,— говорят там. В таком случае на конкурсах, скорее всего, снизится конкуренция и будут заявляться более дорогие объекты, что приведет к росту цен на их мощность.

Полина Смертина