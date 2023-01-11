Тульский «Арсенал» расторг контракт с главным тренером Кононовым

Футбольный клуб «Арсенал», выступающий в Первой лиге России по футболу, решил расторгнуть контракт с главным тренером Олегом Кононовым по обоюдному желанию сторон, сообщил ТАСС президент клуба Гурам Аджоев.

«Мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский "Арсенал". Это обоюдные решение и желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни»,— сказал господин Аджоев. Он уточнил, что на сборе в Турции, стартующем 14 января, командой будет руководить новый тренер.

Олег Кононов занимал пост главного тренера в тульском «Арсенале» с июля 2022 года. Ранее он тренировал этот клуб в начале сезона 2018/19. В текущем сезоне команда после 20 туров занимает шестое место, набрав 32 очка. «Арсеналу» не хватает двух очков до четвертого места, которое позволит команде побороться за выход в премьер-лигу в стыковых матчах.

В России 56-летний специалист помимо «Арсенала» тренировал «Краснодар», грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». С «Краснодаром» Олегу Кононову удалось занять третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2014/15.

Эрдни Кагалтынов