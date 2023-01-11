Суд отложил рассмотрение исков к ИК-6 из-за болезни Навального

Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 из-за болезни истца, сообщили «РИА Новости» в инстанции. По словам Юлии Навальной, политик сообщил ей в письме от 2 января, что простыл и у него больше недели держится высокая температура.

Госпожа Навальная написала о простуде мужа на своей странице в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Она сообщила, что Алексея Навального не лечат, «специально ухудшают условия содержания» и не разрешают адвокату передать лекарства.

В Telegram-канале Алексея Навального в сообщении от 9 января говорится, что Новый год он встретил в штрафном изоляторе. Осужденный сообщил, что его соседа по ШИЗО перевели из медсанчасти, «забитой больными гриппом».

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

В июне 2022 года политика перевели из ИК-2, также расположенной во Владимирской области, в исправительную колонию №6 строгого режима. Согласно картотеки дел на сайте Ковровского городского суда, с августа 2022 года оппозиционер подал 20 исков к ИК-6.

Эрдни Кагалтынов