Штрафная прогрессия

Комплексы фотовидеофиксации в 2022 году зарегистрировали 9,5 млн нарушений правил дорожного движения (ПДД) на улицах Петербурга — на 22% больше, чем годом ранее. Примерно на такую же величину — на 21% — вырос объем штрафов, уплаченных автолюбителями. Как сообщает комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, такого результата удалось добиться за счет увеличения числа дорожных камер. Город и дальше будет наращивать количество следящих за горожанами систем, так как в плане неналоговых поступлений бюджета 2023 года штрафы составляют более 21%, или 33,4 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что сумма полученных городскими автолюбителями штрафов по итогам 2023 года может вырасти в 1,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году на систему «Безопасный город» Смольный потратит 7 млрд рублей и дополнительно установит 80 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе на дорогах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В 2023 году на систему «Безопасный город» Смольный потратит 7 млрд рублей и дополнительно установит 80 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе на дорогах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга, подконтрольный комитету по информатизации и связи, опубликовал итоги работы комплексов фотовидеофиксации в 2022 году. Так, согласно отчету, нарушения петербуржцев-водителей попали на камеры около 9,5 млн раз. В 2021 году число зафиксированных нарушений составило 7,5 млн. В комитете отметили, что 94% от общего числа игнорирования ПДД составило превышение скорости. В пресс-службе комитета подчеркнули, что увеличить количество зафиксированных нарушений позволило развитие системы дорожных камер: в 2022 году в городе заработали 300 комплексов контроля скорости. Сейчас на дорогах Петербурга установлены свыше 900 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 44 передвижных.

Сегодня в Петербурге работает аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» — это комплекс различных информационных систем и средств автоматизации, которые отслеживают ситуацию в городе и оперативно передают ее в городской мониторинговый центр, работающий с ведомствами (МВД, МЧС и другими). В рамках АПК в Санкт-Петербурге действует более 67 тыс. видеокамер. В 2023 на систему «Безопасный город» Смольный потратит 7 млрд рублей и дополнительно установит 80 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе на дорогах.

По данным ГИБДД, штрафы с камер видеонаблюдения в 2021 году составили 4,6 млрд рублей. В 2022 году по предварительным подсчетам сумма штрафов может составить 5,8 млрд рублей (рост более чем на 21%).

Как ранее писал «Ъ-СПб», в законе о городском бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов из 154 млрд рублей, которые город получит в качестве неналоговых доходов, штрафы составляют 33,4 млрд рублей, или 21,9% от общей суммы.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков говорит: «Многое будет зависеть от технологических возможностей камер. Сейчас в Петербурге пока нет устройств, которые бы отслеживали нарушения при выезде через сплошную линию или остановку в запрещенном месте. Если в течение 2023 года такие устройства появятся, то мы можем говорить, что по итогам 2023 года сумма штрафов и их количество повысится в 1,5 раза».

Екатерина Рязанова