Мало в Бразилии Педро

«Зенит» и бразильский «Коринтианс» осуществили многоуровневую сделку по переходам игроков. В итоге форвард Юри Алберто остался в «Коринтиансе», где выступал с лета прошлого года, туда же отправился вратарь Иван, игравший в «Зените» на правах аренды, полузащитник Густаво Мантуан остается в Петербурге до лета в рамках арендного договора, также в «Зенит» едет центральный защитник Роберт Ренан, а чуть позже добавится полузащитник Ду Кейрос. Плюс клуб из Петербурга получил права на 16-летнего Педро, одного из главных талантов бразильского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сделка анонсировалась давно. Все это время, правда, о ней сообщали бразильские источники. Хотя было известно, что в конце декабря в Бразилию отправилась делегация «Зенита» во главе с Александром Медведевым, чтобы обсудить все эти вопросы.

Клуб «Коринтианс» стал близким для «Зенита» с тех пор, как ФИФА приняла решение (случилось это летом) о том, что иностранные игроки и тренеры, выступающие в Российской футбольной лиге (РПЛ), могут прерывать свои контракты с клубами до лета 2023 года. Этим воспользовался форвард Юри Алберто. Он отыграл вторую половину прошлого сезона за «Зенит», а потом решил продолжить карьеру в «Коринтиансе».

Трансфер Алберто в «Зенит» из бразильского «Интернасьоналя» оценивался зимой прошлого года в €25 млн. Петербургский клуб вступил в переговоры с «Коринтиансом» по условиям перехода форварда и получил взамен двух игроков — вратаря Ивана и полузащитника Мантуана. Все сделки были оформлены как аренда. Сейчас сотрудничество было продолжено и преобразовалось уже в новое соглашение, с участием других игроков.

Было решено, что 21-летний Юри Алберто окончательно переходит в «Коринтианс». Он в 29 матчах за этот клуб проявил себя неплохо, забив 12 голов. Но главное, нападающий очень хотел играть на родине. Из Бразилии сейчас легче уехать в европейский клуб, да и адаптироваться в России Алберто не смог.

Также домой отправляется вратарь Иван. Так и остались неясными его возможности. В играх РПЛ Сергей Семак, главный тренер «Зенита», предпочитал других вратарей. А Ивану дал шанс только в матчах Кубка России. В одном из них (всего вратарь из Бразилии провел четыре) легионер сыграл ключевую роль: отразил удары в серии послематчевых пенальти со «Спартаком», благодаря чему «Зенит» выиграл. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, тогда еще случилась драка на последних минутах.

Одноклубник Ивана по «Коринтиансу» Густаво Мантуан остается в «Зените» на правах аренды. Во всяком случае до лета. Надо полагать, этот игрок больше нужен Сергею Семаку. Полузащитник Мантуан выходил на поле чаще, чем Иван, несмотря на то, что их имена рифмуются: принял участие в 18 матчах за сине-бело-голубых, забил три гола. Причем один из них в самой первой игре за «Зенит» — против ЦСКА в чемпионате. Болельщики признали этот гол лучшим в первой части сезона. Он принес петербуржцам победу со счетом 2:1. Но игроком основного состава Мантуан не стал — выходил в основном на замену.

Теперь о новых игроках, которых «Зенит» получил за Юри Алберто по итогам сделки. Уже сейчас, зимой, команду пополнит центральный защитник Роберт Ренан, выступавший за «Коринтианс». Ему 19 лет. Его «рабочая» нога — левая, что важно для тренера Сергея Семака. Ренан выступает за молодежную сборную Бразилии. Впрочем, в нее привлекаются многие игроки, чтобы получить строчку в резюме. Защитник особенно нужен «Зениту», учитывая тот факт, что хорват Деян Ловрен, один из столпов обороны «Зенита», решил продолжить карьеру во французском «Лионе», где выступал до перехода в «Ливерпуль». Правда, Ловрену, выигравшему в составе сборной Хорватии бронзу последнего чемпионата мира,— 33 года, а Ренану — всего 19. Сможет ли он сразу занять место в центре обороны «Зенита», сейчас сказать трудно. Неслучайно руководители петербургского клуба подстраховались, выкупив у казахстанского «Кайрата» защитника Нуралы Алипа, выступавшего за «Зенит» на правах аренды.

Также «Зенит» пополнит «разносторонний», как его называют, полузащитник Ду Кейрос. Правда, это произойдет летом. Возможно, тогда же вернется в «Коринтианс» Мантуан. А то легионеров в «Зените» получится слишком много. Хотя кто-то, не исключено, изъявит желание покинуть клуб: время непредсказуемое. Ду Керойсу 19 января исполнится 23 года, он играет «от штрафной до штрафной». Но раз до этого возраста не уехал в Европу, значит, игрок далеко не первого ряда даже для Бразилии. Лучших бразильцев «топы» покупают еще в возрасте 16–17 лет.

Может, к таким относится Педро Энрике, полузащитник «Коринтианса». Говорят, очень талантливый. «Зенит», согласно соглашению, получил права на первоочередной выкуп бразильского игрока. Ему сейчас 16 лет, присоединиться к другому клубу он может только по достижении 18. Александр Медведев, гендиректор «Зенита», советует присмотреться к видеозаписям игры вундеркинда, уже привлекавшегося в молодежную сборную Бразилии. По словам господина Медведева, если Педро не снизит свой уровень, клуб из Петербурга воспользуется правом выкупа.

В целом гендиректор «Зенита» оценивает соглашение как выгодное для обоих клубов со спортивной и с финансовой точек зрения. Клуб из Петербурга еще получит 50% со следующего трансфера Юри Алберто, а также «кусочки» с продаж Мантуана и Ивана, если таковые состоятся. Теперь со всем этим хозяйством над попробовать взлететь, как говорилось в анекдоте про самолет, на котором семь футбольных полей, пять теннисных кортов и три банных комплекса.

«Зенит» на днях выйдет из отпуска и отправится на первый предсезонный сбор в Катар. Команда после 17 туров занимает в РПЛ первое место, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть очков.

Кирилл Легков