Рубль набирается сил

Рубль начал рабочую неделю с позитива. Доллар и евро стали слабеть к нему в первый день после новогодних праздников. Единица европейской валюты на Мосбирже к закрытию торгов опустилась более чем на 1,5%, до 74 с лишним рублей. Американская, в свою очередь, потеряла почти 2,5% и стоила меньше 70 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом перед новым годом на рынке наблюдалась обратная динамика. Что изменилось? И как долго будет укрепляться рубль? На эти вопросы ответил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «В рубле две идеи — большая и маленькая. Большая связана с тем, что Китай постепенно выходит из всех коронавирусных ограничений, и в ближайшие недели мы ждем оживление китайского спроса на сырьевые ресурсы, включая нефть, металлы и так далее.

Все это будет приносить значительные объемы валютной выручки на российский рынок. Локальная идея состоит в том, что в январе у наших экспортеров немного меньше времени на конвертацию внешней выручки для уплаты налогов. То есть они должны найти необходимый объем рублевой наличности для этого за более короткий срок.

Если сравнивать с декабрем, то времени у них меньше на неделю, поэтому на рынке создается избыточное предложение валюты, что приводит к укреплению рубля. Краткосрочно прогнозы достаточно позитивные, но сохраняется одна серьезная неопределенность, связанная с планами Минфина начать покупать юани для ФНБ в январе. Если министерство начнет их реализовывать, то, наверное, диспозиция на бирже поменяется».

Цены на нефть 9 января тоже ускорили рост. Баррель Brent стал стоить более $80. Бочка российской Urals при этом оценивается почти вдвое дешевле. Впрочем, стоимость сырья и дальше будет укреплять российскую валюту, считает вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Шагардин:

«Растущие цены на нефть это, безусловно, хорошо, поскольку в последнее время мы видим все больше новостей о том, что дисконт российского сырья Urals к мировым бенчмаркам существенно расширился.

Тем не менее мы фиксируем, что восстанавливаются поставки нефти, которые провалились из-за введения эмбарго в конце декабря. Рост цен на сырье сыграет в плюс рублю. Если в 2023-м стоимость Urals будет около $60 за баррель в среднем по году, то среднегодовой курс окажется в районе 72-73 руб. за доллар. Если порядка $70, как в 2022-м, то среднегодовой курс будет плюс-минус 68».

По официальному прогнозу властей, в долгосрочной перспективе рубль будет слабеть. Минэкономразвития в этом году ожидает курс в 68 руб. за доллар, в 2024-м — 70 руб., а в 2025-м американская валюта дойдет до 72 руб.

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Владимир Расулов