«Русский антивоенный комитет в Швеции» признан в России нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной неправительственную организацию «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige).

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»,— сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень нежелательных организаций и их обнародования.

На сайте антивоенного комитета сказано, что его миссией является «объединение всех граждан России и всех русскоговорящих в Швеции» с целью выразить протест военной операции на Украине. Организация была создана в мае в Стокгольме.

Дарья Эрозбек