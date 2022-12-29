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Песню отделяют от рэпера

Силовики нашли в музыкальном произведении призыв к сепаратизму

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга направила в суд дело об административном правонарушении в отношении «исполнителя, известного широкой общественности» за публичные призывы к сепаратизму. Имя музыканта в опубликованном сообщении в социальных сетях ведомства не раскрывается. По данным источника «Ъ-СПб», речь идет о рэпере Оксимироне (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом). Призывы к действиям, направленным на разрушение территориальной целостности России, прокуратура усмотрела в клипе артиста на песню «Ойда». Если иск будет удовлетворен, рэперу грозит штраф до 100 тыс. рублей, а клип, размещенный на его странице в соцсети «ВКонтакте», по мнению юристов, будет удален.

Директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига Безопасного Интернета" Екатерина Мизулина.

Директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига Безопасного Интернета" Екатерина Мизулина.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига Безопасного Интернета" Екатерина Мизулина.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ в отношении рэпера Оксимирона (признан в РФ иноагентом) направлено в Октябрьский районный суд Петербурга. Согласно данной статье, артисту грозит штраф в размере от 70 до 100 тыс. рублей. Однако, по словам председателя комиссии по правам человека при совете Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Андрея Черткова, статья образует административную преюдицию, что в дальнейшем грозит уже привлечением артиста к уголовной ответственности по ст. 280.1 УК РФ за повторное совершение того же самого административного нарушения. Наказание в этом случае уже составит до пяти лет лишения свободы.

За проверку творчества исполнителя взялись в конце октября. «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной, направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Ойда» на признаки экстремизма. Госпожа Мизулина усмотрела в песне призывы отделить Санкт-Петербург от России, а также посчитала нужным проверить самого рэпера на причастность к участию и организации «экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

Уже в начале декабря Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск от прокурора Адмиралтейского района к певцу, «Яндексу», социальной сети «ВКонтакте» и стриминговому сервису «Звук» с требованием запретить указанный выше трек к распространению. Исследованием текста трека занимались специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Согласно их заключению, артист позитивно оценивает отделение части территории РФ. Кроме того, эксперты СПбГУ усмотрели в тексте призывы к «неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ». Эксперты ссылаются на строчку, в которой содержатся слова о «пересборке дома» (страны), а также на высказывание в форме «лозунга», которое, по их мнению, «демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части страны». В песне рэпера также фигурирует строчка «Ингрия будет свободной». (Ингрия, также известная как Ингерманландия,— историческая область на территории современной России, Санкт-Петербурга и Ленобласти.)

По мнению господина Черткова, попытки прокуратур всех уровней — от генеральной до районной — вмешиваться в процесс художественного творчества и оценивать художественные произведения сквозь призму уголовного законодательства или законодательства об административных правонарушениях прямо противоречат статье 44 Конституции России. «Данная статья вплоть до настоящего времени гарантирует гражданам свободу литературного, художественного и иного творчества. Оценивать произведение музыканта, художника, писателя таким образом может лишь потребитель — слушатель, читатель, но отнюдь не правоохранительные и надзорные органы. К сожалению, эти азбучные истины прокуратуре неведомы»,— прокомментировал господин Чертков.

Надежда Ярмула

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