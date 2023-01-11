Завершено расследование дела в отношении устроившего смертельный пожар в квартире волгоградца

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве, разбойном нападении, убийстве с особой жестокостью и повреждении чужого имущества.

По информации СУ СК, 14 ноября 2020 года обвиняемый прибыл в квартиру дома №14 по улице Титова, где проживал его 22-летний знакомый, под предлогом возврата долга. Следствие считает, что мужчина не собирался возвращать долг, а собирался похитить у потерпевшего денежные средства.

В квартире злоумышленник привел своего знакомого в бессознательное состояние, обыскал жилище, но нашел только 15 тыс. руб. и золотую цепочку.

Для инсценировки случайного возгорания и несчастного случая он поджег листы бумаги, которые оставил у головы знакомого. Из-за этого спустя некоторое время загорелся диван. Хозяин квартиры погиб в результате возникшего пожара.

Используя аккаунт потерпевшего в соцсети, обвиняемый отправил супруге последнего сообщение с ложной информацией о возврате долга.

Также были установлены эпизоды совершения обвиняемым мошенничества, в результате которого он похитил у граждан порядка 160 тыс. руб.

Дело готовится к передаче прокурору.

Марина Ковалева