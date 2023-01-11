Член совета управляющих ФРС США пообещала дальнейшее повышение ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) намерена и дальше повышать ключевую ставку, сообщила член совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Она считает, что жесткая денежно-кредитная политика позволит снизить инфляцию и не допустить серьезного экономического спада.

«Безработица остается низкой, так как мы ужесточили монетарную политику и добились прогресса в снижении инфляции. Я воспринимаю это как обнадеживающий признак того, что мы можем снизить инфляцию без значительного экономического спада»,— сказала госпожа Боуман на мероприятии во Флориде (цитата по AFP). «Но у нас еще много работы»,— подчеркнула она.

ФРС за 2022 год семь раз поднимала процентную ставку. В общей сложности она выросла на 4,25 процентного пункта. Большинство членов руководства ФРС намерены и дальше повышать ставку. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 31 января — 1 февраля.

О политике регулятора — в материале «Ъ» «ФРС замедлила шаг».

Леонид Уварчев