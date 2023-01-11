АвтоВАЗ может начать выпуск электромобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге

АвтоВАЗ, получивший под свое управление бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, может организовать на нем производство электромобилей помимо ряда других моделей под брендом Lada. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании по итогам совещания руководства компании с Бюро Союза машиностроителей России и представителями петербургских властей.

«Компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля»,— говорится в сообщении. Других подробностей проекта в сообщении не приводится.

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал на пресс-конференции детали будущего перезапуска бывшей площадки Nissan. По словам господина Соколова, достигнуты принципиальные политические соглашения с ведущими китайскими автопроизводителями о запуске производства трех моделей машин под брендом Lada. В нынешнем году АвтоВАЗ планирует выпустить около 10 тыс. автомобилей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «АвтоВАЗ приедет до конца зимы».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте