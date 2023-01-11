Песков назвал информационной диверсией сообщения о запрете на выезд для пригодных к службе россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой и информационной диверсией сообщения о том, что с 9 января введены ограничения на выезд из России для пригодных к военной службе.

«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так»,— сказал господин Песков в ходе брифинга.

О запрете на выезд из России ранее сегодня сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По его информации, ФСБ РФ 9 января направило всем пограничным ведомствам уведомление о запрете на выезд для пригодных к службе граждан.

Лусине Баласян