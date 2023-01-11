Главой МВД по Башкирии могут назначить Александра Прядко

Как стало известно «Ъ-Уфа», главой МВД по Башкирии может быть назначен начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Александр Прядко. Его кандидатуру согласовали в Москве, сообщили информированные собеседники.

Предыдущий руководитель министерства Роман Деев, как сообщал «Ъ-Уфа», покинул должность в декабре.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино, Челябинская область. Окончил Ростовскую высшую школу МВД РФ. В 1994 году поступил на должность оперативного уполномоченного уголовного розыска в городе Новочеркасск. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области. В октябре 2018 года стал заместителем начальника Главного управления МВД по Самарской области.

Указом президента России от 25 декабря 2019 года Александр Прядко был назначен на должность начальника управления МВД по Архангельской области.

Булат Баширов

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