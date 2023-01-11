«Золотой глобус» подкрутили и подкрасили

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Судя по размаху и блеску мероприятия, напомнивших доковидные времена, эта организация успешно выбралась из многочисленных скандалов последних двух лет и вернула себе расположение киноиндустрии. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Спилберг получил «Глобусы» за себя и за свой фильм «Фабельманы»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY, Mario Anzuoni / Reuters Стивен Спилберг получил «Глобусы» за себя и за свой фильм «Фабельманы»

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY, Mario Anzuoni / Reuters

Пожалуй, мало что в Голливуде любят так, как историю красивого возвращения, исправления отрицательных героев и превращения их в положительных, а также ощущение себя как самого прогрессивного места на земле. Все это в очередной раз подтвердилось на нынешней церемонии вручения «Золотых глобусов», чью репутацию и значение для наградного сезона уже успели несколько раз похоронить.

Падение HFPA в глазах голливудской общественности случилось в 2021 году, и его причиной стали два расследования газеты LA Times. В них рассказывалось о, в общем, и без того хорошо известных вещах: что члены HFPA, которых тогда насчитывалось 87 человек, во-первых, далеко не все являются профессиональными журналистами, а во-вторых, привыкли получать «подарки» от студий за включение фильмов в списки номинаций. Также раскрывались не вполне легальные финансовые схемы организации и обличалось полное отсутствие в ее рядах расового разнообразия. Именно это и стало последней каплей. От сотрудничества с HFPA отказались стриминги и киностудии, PR-агентства порекомендовали своим звездным клиентам не иметь с ней никаких дел, а Том Круз даже вернул обратно три своих «Глобуса». Канал NBC объявил, что не будет в 2022 году транслировать церемонию, если ассоциация не исправит свое нехорошее поведение.

Как ни странно, именно это она и сделала. В 2021 году HFPA провела ряд реформ, расширив количество своих участников до двухсот (включая, естественно, представителей разных рас) и выпустив свод правил, запрещающих подарки и роскошные пресс-туры по местам съемок глянцевых сериалов. Неизвестно, насколько эффективно это работает, но Голливуд поверил — или убедительно сделал вид.

На мероприятие пришли почти все заявленные номинанты, причем самого крупного калибра, от Стивена Спилберга до Рианны.

Правда, не было Тома Круза, сыгравшего в номинированном фильме «Топ Ган: Маверик» (картину представляли два актера второго плана), и Брендана Фрейзера, выдвинутого в категории «Лучший актер в драме». В 2018 году он обвинил тогдашнего президента HFPA Филипа Берка в домогательстве, имевшем место в 2003-м. Ассоциация предложила считать действия Берка «шуткой», актер не согласился и, хотя его обидчик уже покинул свой пост, заявил, что появиться на церемонии было бы с его стороны лицемерием.

Ведущим в этот раз был стендап-комик Джеррод Кармайкл, который сразу же дал понять, что не будет обходить молчанием темное и при этом совсем недавнее прошлое HFPA. «Я знаю, что я здесь потому, что я черный» — так он начал свой монолог, состоявший из непочтительных и при этом действительно смешных острот в адрес организаторов и киноиндустрии в целом. Ближе к концу церемонии были помянуты и три «Глобуса» Тома Круза (вместе с сайентологией, адептом которой является актер). Заодно досталось Уиллу Смиту, «прославившемуся» на прошлогодней оскаровской церемонии публичным мордобоем.

Среди внутрикорпоративных шуток и прибауток прозвучало более чем серьезное обращение президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Его представил известный своей правозащитной деятельностью актер Шон Пенн, который неоднократно приезжал на Украину за последний год и даже подарил Зеленскому свой «Оскар». Однако, как чаще всего бывает на подобных церемониях, публика явно была больше сосредоточена на себе и своих успехах, чем на глобальных политических вопросах.

Тема возвращения и исправления ошибок сознательно или нет во многом отразилась и на призах.

Так, «Золотой глобус» за роль в сериале «Белый лотос» получила Дженнифер Кулидж, чей карьерный ренессанс продолжается второй год — она горячо благодарила шоураннера Майка Уайта за предоставленный ей второй шанс, а Райана Мерфи, удостоенного почетной премии имени Кэрол Бернетт,— за то, что он никогда о ней не забывал. Также награды достались актерам из фильма «Все, везде и сразу» Мишель Йео и Ке Хюи Куану. Первая рассказала о том, насколько сложно ей пришлось строить карьеру в Голливуде как азиатке, а второй — о двадцатилетнем периоде без работы, который сейчас наконец закончился.

В целом же церемония прошла в компромиссном, общепримиряющем и взаимовосхваляющем духе. Сюрпризов было два. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» «Аргентина, 1985» из, соответственно, Аргентины обошла немецкий «На Западном фронте без перемен» и индийский «RRR: Рядом ревет революция», на которые ставило большинство экспертов. Зато песня из последней ленты буквально ворвалась в наградной список, в обход таких мощных конкурентов, как Рианна, Леди Гага и Тейлор Свифт. В остальном все было вполне предсказуемо: лидерами по количеству призов стали те проекты, у которых было больше всего номинаций,— «Банши Инишерина» Мартина Макдоны среди фильмов и «Начальная школа "Эбботт"» Кинты Брансон среди сериалов. Лучшим режиссером объявили Стивена Спилберга — ну а кого же еще, если не его? А лучшим фильмом — его «Фабельманов». Насколько в новых условиях эти и другие мнения HFPA останутся релевантным для главных наград, мы узнаем уже 24 января, когда будут объявлены номинации на «Оскар».