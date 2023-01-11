«Золотой глобус» подкрутили и подкрасили

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Судя по размаху и блеску мероприятия, напомнивших доковидные времена, эта организация успешно выбралась из многочисленных скандалов последних двух лет и вернула себе расположение киноиндустрии. Комментирует Юлия Шагельман.
Стивен Спилберг получил «Глобусы» за себя и за свой фильм «Фабельманы»
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY, Mario Anzuoni / Reuters
Пожалуй, мало что в Голливуде любят так, как историю красивого возвращения, исправления отрицательных героев и превращения их в положительных, а также ощущение себя как самого прогрессивного места на земле. Все это в очередной раз подтвердилось на нынешней церемонии вручения «Золотых глобусов», чью репутацию и значение для наградного сезона уже успели несколько раз похоронить.
Падение HFPA в глазах голливудской общественности случилось в 2021 году, и его причиной стали два расследования газеты LA Times. В них рассказывалось о, в общем, и без того хорошо известных вещах: что члены HFPA, которых тогда насчитывалось 87 человек, во-первых, далеко не все являются профессиональными журналистами, а во-вторых, привыкли получать «подарки» от студий за включение фильмов в списки номинаций. Также раскрывались не вполне легальные финансовые схемы организации и обличалось полное отсутствие в ее рядах расового разнообразия. Именно это и стало последней каплей. От сотрудничества с HFPA отказались стриминги и киностудии, PR-агентства порекомендовали своим звездным клиентам не иметь с ней никаких дел, а Том Круз даже вернул обратно три своих «Глобуса». Канал NBC объявил, что не будет в 2022 году транслировать церемонию, если ассоциация не исправит свое нехорошее поведение.
Как ни странно, именно это она и сделала. В 2021 году HFPA провела ряд реформ, расширив количество своих участников до двухсот (включая, естественно, представителей разных рас) и выпустив свод правил, запрещающих подарки и роскошные пресс-туры по местам съемок глянцевых сериалов. Неизвестно, насколько эффективно это работает, но Голливуд поверил — или убедительно сделал вид.
На мероприятие пришли почти все заявленные номинанты, причем самого крупного калибра, от Стивена Спилберга до Рианны.
Правда, не было Тома Круза, сыгравшего в номинированном фильме «Топ Ган: Маверик» (картину представляли два актера второго плана), и Брендана Фрейзера, выдвинутого в категории «Лучший актер в драме». В 2018 году он обвинил тогдашнего президента HFPA Филипа Берка в домогательстве, имевшем место в 2003-м. Ассоциация предложила считать действия Берка «шуткой», актер не согласился и, хотя его обидчик уже покинул свой пост, заявил, что появиться на церемонии было бы с его стороны лицемерием.
Ведущим в этот раз был стендап-комик Джеррод Кармайкл, который сразу же дал понять, что не будет обходить молчанием темное и при этом совсем недавнее прошлое HFPA. «Я знаю, что я здесь потому, что я черный» — так он начал свой монолог, состоявший из непочтительных и при этом действительно смешных острот в адрес организаторов и киноиндустрии в целом. Ближе к концу церемонии были помянуты и три «Глобуса» Тома Круза (вместе с сайентологией, адептом которой является актер). Заодно досталось Уиллу Смиту, «прославившемуся» на прошлогодней оскаровской церемонии публичным мордобоем.
Среди внутрикорпоративных шуток и прибауток прозвучало более чем серьезное обращение президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи. Его представил известный своей правозащитной деятельностью актер Шон Пенн, который неоднократно приезжал на Украину за последний год и даже подарил Зеленскому свой «Оскар». Однако, как чаще всего бывает на подобных церемониях, публика явно была больше сосредоточена на себе и своих успехах, чем на глобальных политических вопросах.
Тема возвращения и исправления ошибок сознательно или нет во многом отразилась и на призах.
Так, «Золотой глобус» за роль в сериале «Белый лотос» получила Дженнифер Кулидж, чей карьерный ренессанс продолжается второй год — она горячо благодарила шоураннера Майка Уайта за предоставленный ей второй шанс, а Райана Мерфи, удостоенного почетной премии имени Кэрол Бернетт,— за то, что он никогда о ней не забывал. Также награды достались актерам из фильма «Все, везде и сразу» Мишель Йео и Ке Хюи Куану. Первая рассказала о том, насколько сложно ей пришлось строить карьеру в Голливуде как азиатке, а второй — о двадцатилетнем периоде без работы, который сейчас наконец закончился.
В целом же церемония прошла в компромиссном, общепримиряющем и взаимовосхваляющем духе. Сюрпризов было два. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» «Аргентина, 1985» из, соответственно, Аргентины обошла немецкий «На Западном фронте без перемен» и индийский «RRR: Рядом ревет революция», на которые ставило большинство экспертов. Зато песня из последней ленты буквально ворвалась в наградной список, в обход таких мощных конкурентов, как Рианна, Леди Гага и Тейлор Свифт. В остальном все было вполне предсказуемо: лидерами по количеству призов стали те проекты, у которых было больше всего номинаций,— «Банши Инишерина» Мартина Макдоны среди фильмов и «Начальная школа "Эбботт"» Кинты Брансон среди сериалов. Лучшим режиссером объявили Стивена Спилберга — ну а кого же еще, если не его? А лучшим фильмом — его «Фабельманов». Насколько в новых условиях эти и другие мнения HFPA останутся релевантным для главных наград, мы узнаем уже 24 января, когда будут объявлены номинации на «Оскар».
Победители «Золотого глобуса»
Подробности
Фильмы
Лучший драматический фильм
«Фабельманы»
Кадр из фильма «Фабельманы», реж. Стивен Спилберг,
Фото: Universal Pictures
Лучший мюзикл или комедия
«Банши Инишерина»
Кадр из фильма «Банши Инишерина», реж. Мартин Макдона
Фото: MSG Entertainment
Лучший анимационный фильм
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Кадр из фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», реж. Гильермо дель Торо и Марк Густафсон
Фото: Netflix
Лучший фильм на иностранном языке
«Аргентина, 1985»
Кадр из фильма «Аргентина, 1985», реж. Сантьяго Митре
Фото: Amazon Studios
Лучший режиссер
Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Лучший сценарий
Мартин Макдона, «Банши Инишерина»
Лучший саундтрек
Джастин Гурвиц, «Вавилон»
Лучшая песня
«Naatu, Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
Лучшая драматическая актриса
Кейт Бланшетт, «Тар»
Лучший драматический актер
Остин Батлер, «Элвис»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Мишель Йео, «Все, везде и сразу»
Лучший актер в мюзикле или комедии
Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
Лучшая актриса второго плана
Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навеки»
Лучший актер второго плана
Ке Хюи Куан, «Все, везде и сразу»
Сериалы
Лучший драматический телесериал
«Дом дракона»
Лучший музыкальный или комедийный телесериал
«Начальная школа "Эбботт"»
Лучший сериал, мини-сериал или телефильм
«Белый лотос»
Лучшая актриса драматического телесериала
Зендея, «Эйфория»
Лучший актер драматического телесериала
Кевин Костнер, «Йеллоустоун»
Лучшая актриса музыкального или комедийного телесериала
Куинта Брансон, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучший актер музыкального или комедийного телесериала
Джереми Ален Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса сериала, мини-сериала или телефильма
Аманда Сайфред, «Выбывшая»
Лучший актер сериала, мини-сериала или телефильма
Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана в музыкальном, комедийном или драматическом сериале
Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучший актер второго плана в музыкальном, комедийном или драматическом сериале
Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа "Эбботт"»