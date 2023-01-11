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Коммерсантъ FM
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Бернар Арно сменил руководство Louis Vuitton и Christian Dior

Французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy Group (LVMH) объявил о крупных перестановках руководителей внутри группы, которые вступят в силу 1 февраля. Пьетро Беккари, который с 2018 года возглавлял Christian Dior Couture, теперь будет главой Louis Vuitton. На этом посту он сменит Майкла Берка, который управлял Louis Vuitton последние десять лет и «провел успешную интеграцию Tiffany» в структуру модного дома. Теперь господин Берк станет помощником непосредственно Бернара Арно — председателя правления и генерального директора всей LVMH Group.

Место Пьетро Беккари на посту главы Christian Dior займет старшая дочь Бернара Арно Дельфин, которая с 2013 года занимает должность исполнительного вице-президента Louis Vuitton. Помогать ей будет Шарль Делапальм, который последние годы отвечал за коммерческую деятельность компании, а теперь получит должность управляющего директора Christian Dior.

Наконец, Стефан Бьянки, отвечающий в LVMH Group за подразделение часовых и ювелирных изделий, с 1 февраля будет также возглавлять Tiffany и Repossi, которые войдут в состав соответствующего подразделения французской группы.

Кирилл Сарханянц

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