Экс-депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев обжаловал реальный срок в кассации

Защита бывшего депутата городской думы Воронежа Сергея Кудрявцева, получившего четыре года колонии за мошенническое хищение земли под ДК имени Кирова, подала 9 января кассационную жалобу на приговор. Судя по картотеке дел, в вышестоящую инстанцию она пока не отправлена.

21 апреля прошлого года Кудрявцева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в 1 млн руб. Ленинский райсуд установил, что в апреле 2017 года парламентарий «решил путем обмана» приобрести право собственности на земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м под ДК им. Кирова, в связи с чем от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Эти действия послужили основанием для заключения договора купли-продажи. При этом Сергей Кудрявцев «умолчал о факте наличия» на участке собственности РФ — бомбоубежища. Имущественный комплекс ДК до вынесения приговора был возвращен в госсобственность.

Кудрявцев признал вину, но обжаловал приговор. 11 ноября Воронежский облсуд ужесточил наказание до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Вышестоящая инстанция указала на чрезмерную мягкость наказания за преступление с ущербом в 31 млн руб., совершенное должностным лицом.

В срок отбывания наказания Сергею Кудрявцеву зачли месяц содержания под стражей из расчета день за полтора, а также полгода домашнего ареста. После взятия под стражу в зале суда он сложил полномочия депутата гордумы.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ-Черноземье» «Из бомбоубежища выход платный».

Сергей Толмачев