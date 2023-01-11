ММК замещает зарубежные программные решения

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в рамках цифровой трансформации развернуло российскую систему видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise, заменившую платформы зарубежных поставщиков.



Сегодня на предприятиях Группы ПАО «ММК» свыше 7 тысячам сотрудников необходим сервис видеоконференцсвязи для построения эффективного рабочего процесса, решения экономических, производственных и логистических задач.

Специальное ВКС-решение для крупных предприятий TrueConf Enterprise объединило несколько тысяч сотрудников компании в 60 обществах на территории России и за рубежом. Система предоставляет защищенное облако видеоконференцсвязи, которое работает в периметре предприятия и полностью контролируется специалистами Магнитки.

«Для руководства и сотрудников Группы компаний ПАО «ММК» видеоконференцсвязь является востребованным видом дистанционной коммуникации. Мы выбрали российскую платформу, которая обеспечивает нам безопасность, защищенность и стабильность работы ВКС. Платформа стала надежным инструментом для проведения ежедневных онлайн-совещаний и презентаций, а её функционал и интерфейс учитывают наши потребности», — отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Сейчас в системе TrueConf ПАО «ММК» проводит более 1500 видеоконференций в месяц – рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видео встречи с госструктурами и заказчиками, официальные онлайн-мероприятия как внутри предприятия, так и публичные конференции с приглашенными гостями.

В используемой на ММК ВКС-системе поддерживается единая авторизация с возможностью быстрого подключения новых пользователей в филиалах и на головном предприятии. Для оповещения о запланированных видеоконференциях и важных событиях она будет интегрирована с корпоративной почтовой службой, а в будущем к системе TrueConf Enterprise планируется подключить телефонию, что позволит принимать участие в конференциях и совершать звонки непосредственно с мобильных и стационарных телефонов.