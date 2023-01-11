Челябинское УФАС запретило дискредитировать умные домофоны в Магнитогорске

Управление ФАС России по Челябинской области пресекло дискредитацию компаний, которые занимаются установкой умных домофонов в Магнитогорске. Негативная информация распространялась среди жителей многоквартирных домов с помощью квитанций, сообщает антимонопольное ведомство.

На нарушение закона «О защите конкуренции» в Челябинское УФАС пожаловалось ЗАО «Интерсвязь». На квитанциях одной из домофонных компаний, обслуживающих многоквартирные дома в Магнитогорске, был размещен такой текст: «Берегитесь, это мошенники! Домофон не должен быть умным. Домофон с камерой – контроль за частной жизнью! Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится». Негативная информация распространялась от имени общественной правозащитной организации «Народный контроль народного хозяйства», но собственник квитанций не смог подтвердить этот факт документами.

Челябинское УФАС выдало домофонной компании предупреждение, в котором указало, что такие действия могли причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации конкурентов. Речь идет ЗАО «Интерсвязь», ПАО «Ростелеком» и АО «Эр-Телеком Холдинг». Организация добровольно исполнила предписание и прекратила недобросовестную конкуренцию.