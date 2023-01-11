Россияне перевели в Киргизию рекордные $2,6 млрд в 2022 году

Объем денежных переводов из России в Киргизию по итогам 11 месяцев 2022 года достиг рекордных показателей. Из отчета Национального банка республики следует, что в период с января по ноябрь прошлого года россияне перевели эту страну более $2,6 млрд.

Ежемесячный объем переводов из России в Киргизию начал стабильно расти с апреля 2022 года. Максимальный объем денежных средств, которые перевели россияне, был зафиксирован в июне — около $302,7 млн, минимальный — в марте — $139,6 млн.

Объем переводов из России стал максимальным по сравнению с другими странами. За 11 месяцев 2022 года из США в Киргизию поступило около $51 млн, из Турции — $11 млн, из Казахстана — $6 млн.

С начала 2022 года россияне вывели на зарубежные депозиты 2,5 трлн руб. Самый масштабный отток денег из страны зафиксирован в третьем квартале. Тогда на иностранные вклады поступили 1,5 трлн руб., что в 26 раз больше, чем за тот же период 2021 года.

О том, чем грозит вывод средств из России на зарубежные депозиты, — в материале «Ъ FM» «Денежный отток пошел на рекорд».

Милена Костерева