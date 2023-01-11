Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук назвала «болевые точки» в сфере здравоохранения региона

Смертность трудоспособного населения назвали одной из основных «болевых точек» в сфере здравоохранения Удмуртии. По данному направлению планируется усилить работу и добиться положительных результатов через год. Об этом заявила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук в ходе страсессии об итогах работы отрасли в 2022 году, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Кроме того, в перечень «болевых точек» включили кадровый дефицит и дисбаланс в отрасли, а также алкоголизацюя населения. «К сожалению, Удмуртия входит в десятку регионов, где наиболее высок уровень употребления алкоголя, поэтому эту задачу мы тоже ставим себе в приоритетную на 2023 год. Кроме того, мы сосредоточимся на улучшении качества оказания медицинской помощи и увеличении темпов цифровизации отрасли»,— рассказала госпожа Пинчук.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, здравоохранение находится на пересечении всех вопросов. «Например, у нас 24 тыс. жителей примерно стоят на учете в наркологической больнице. Львиная доля из них не создают добавленную стоимость, не вносят свой вклад в экономику. И продуцируют другие проблемы, начиная от несчастных семей, детей, преступлений и так далее. Значит мы что-то делаем не так»,— заявил господин Бречалов.

В рамках стратсессии участники обсудили предложения по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте от основных причин заболеваний, а также составил план мероприятий и дорожные карты на год по улучшению показателей. Планируется, что все выработанные меры объединят в единый план мероприятий по направлениям для работы отрасли здравоохранения в 2023 году.