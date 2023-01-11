У «Почты России» сменился гендиректор

Руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков назначен на должность гендиректора «Почты России». На этом посту он сменил Максима Акимова. Соответствующее решение принял совет директоров компании вчера, 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Волков

Фото: Почта России Михаил Волков

Фото: Почта России

В пресс-службе «Почты России» заявили ТАСС, что у господина Волкова есть «обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях», в частности в управлении финансами и работе с регионами.

Максима Акимова назначили главой «Почты России» в 2020 году. Об обсуждении смены гендиректора источники «Ъ» сообщали в октябре 2022-го. По их информации, причиной стали в том числе плохие финансовые показатели компании. В декабре в правительстве подписали директиву о том, что господин Волков возглавит «Почту России».

О кадровых перестановках — в материале «Ъ» «Особо важное отправление».

Лаура Кеффер