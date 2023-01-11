«Фабельманы» и «Дом дракона» получили «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты 80-й премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стали «Фабельманы», награду также получил его режиссер Стивен Спилберг. Лучшей комедией назвали «Банши Инишерина», лучшим драматическим сериалом — «Дом дракона».

Награду за лучшие драматические роли получили актриса Кейт Бланшетт (за фильм «Тар») и актер Остин Батлер («Элвис»). Лучшим мультфильмом назвали «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Остальные лауреаты премии:

лучший сценарий кино: Мартин МакДона («Банши Инишерина»);

лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»);

лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»);

лучшая женская роль в драматическом сериале: Зендея («Эйфория»);

лучшая мужская роль в драматическом сериале: Кевин Костнер («Йеллоустоун»);

лучшая актриса в комедии или мюзикле: Мишель Йео («Все везде и сразу»);

лучший актер в комедии или мюзикле: Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);

лучший мини-сериал: «Белый лотос»;

лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале: Аманда Сейфред («Выбывшая»);

лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале: Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»);

лучший комедийный сериал или сериал-мюзикл: «Начальная школа "Эбботт"»;

лучшая женская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Кинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»);

лучшая мужская роль в комедийном сериале или сериале-мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985».

«Золотой глобус» вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Победителей выбирают с помощью голосования, в котором участвуют 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Лаура Кеффер