Airbus не смогла выполнить план по выпуску самолетов в 2022 году

В 2022 году авиастроительная компания Airbus поставила 661 коммерческий самолет 84 клиентам и зарегистрировала 1078 новых заказов. Однако из-за проблем с поставщиками корпорация не смогла выполнить производственный план.

«В 2022 году мы обслужили 84 клиента и поставили 661 самолет, что на 8% больше, чем в 2021 году. Это явно меньше, чем мы планировали»,— сказано в отчете компании. На конец декабря 2022 года портфель заказов Airbus составлял 7239 самолетов.

Из построенных самолетов 516 пришлось на модели семейства А320, 60 — на А350, 53 — на А220 и 32 — на А330.