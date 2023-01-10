Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дистант, пожары и коммунальные аварии

Как Самарская область справляется с аномальными морозами

В начале рабочей недели в регионе зафиксировали аномально низкую температуру воздуха — местами до –38,5°С. Из-за этого многие школы по рекомендации властей перешли на дистанционное обучение. «Самараавтогаз» с 7 января перестроился на особый режим работы — автобусы прогревают дополнительно, долго не глушат моторы, сообщили в компании. Однако один автобус организации загорелся 10 января прямо во время движения по маршруту. Из-за морозов в Самаре также произошли прорывы холодной воды на нескольких улицах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На трех метеостанциях Самарской области 10 января зафиксировали аномально низкую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Кинель-Черкассах зарегистрировали температуру –38,5°C. Предыдущий минимум для этого дня там был установлен в 1997 году и составлял –35,1°C. На метеостанции Аглос в Волжском районе столбик термометра опустился до –32,1°C, что стало новым температурным минимумом для этого дня. В Тольятти зафиксировали –32,5°C.Это на 0,3°C ниже минимума 1987 года. Абсолютные температурные минимумы в Самарской области фиксируются третий день подряд. Похолодание в регионе началось 6 января.

Из-за морозов в Самарской области многие школы по рекомендации властей перешли на дистанционное обучение. В Самаре в понедельник и вторник на дистанте находились большинство школьников с 1 по 11 классы. В Тольятти на дистанционный режим переведены 40 школ. Очное обучение проходило в 29 учебных заведениях. Решение об отмене занятий принимает директор школы на основании прогноза погоды. Как сообщает пресс-служба администрации Тольятти, 11 января из-за низкой температуры воздуха (–30,–32°C) школьники продолжат учиться дистанционно. Для детей, пришедших в школы в день отмены занятий по причине семейных обстоятельств, будет организовано обучение и питание.

В мэрии Самары отмечают, что в период аномальных морозов предприятия общественного транспорта функционируют в особом режиме. Однако поступают жалобы от жителей на холод в трамваях и троллейбусах. В связи с этим усилены работы по подготовке подвижного состава к выходу на линию.

ООО «Самараавтогаз» с 7 января также перешел на особый режим работы — автобусы прогревают дополнительно, долго не глушат моторы, водители заливают топливом полные баки, сообщают в компании. Однако один автобус организации (№ 50) загорелся 10 января прямо во время движения по маршруту. Происшествие случилось в районе Загородного парка. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар был ликвидирован в 09:23 (MSK+1) спустя 14 мин. после сообщения о происшествии. Из автобуса было эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал. По данному факту чиновники начали проверку.

Кроме того, во вторник утром у рейсового автобуса из Актобе (Казахстан) в Самару замерзло топливо. Происшествие случилось на 95 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М5 „Урал“». Водитель автобуса остановился на обочине. В салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха на тот момент составляла — 34°C.Участники инцидента обратились в полицию. Правоохранители выехали на место, пересадили одну семью с детьми в патрульный автомобиль и доставили их в пункт обогрева. Вторую семью с несовершеннолетними детьми забрали родственники. Остальных пассажиров полиция с сотрудниками регионального ГУ МЧС эвакуировала в безопасное место и обеспечила горячим питанием. Инспекторы ГИБДД помогли водителю автобуса устранить неисправность.

Из-за морозов в Самаре также произошел прорыв холодной воды на ул. НовоСадовой возле остановки «Постников овраг». В связи с этим движение транспорта на указанном участке было ограничено, автобусы пустили в объезд.

Коммунальные аварии произошли также еще на двух улицах в Самаре: на ул. Советской у пересечения с пр. Металлургов и в Торговом переулке, в районе домов № 26 и 26 а. В первом случае припаркованные в районе аварии машины вмерзли в лед, в который превратилась вытекавшая из трубы вода. По словам очевидцев, еще один порыв случился на трубопроводе на ул. Гаражной.

Ани Айвазян

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...