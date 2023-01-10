Дистант, пожары и коммунальные аварии

В начале рабочей недели в регионе зафиксировали аномально низкую температуру воздуха — местами до –38,5°С. Из-за этого многие школы по рекомендации властей перешли на дистанционное обучение. «Самараавтогаз» с 7 января перестроился на особый режим работы — автобусы прогревают дополнительно, долго не глушат моторы, сообщили в компании. Однако один автобус организации загорелся 10 января прямо во время движения по маршруту. Из-за морозов в Самаре также произошли прорывы холодной воды на нескольких улицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На трех метеостанциях Самарской области 10 января зафиксировали аномально низкую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Кинель-Черкассах зарегистрировали температуру –38,5°C. Предыдущий минимум для этого дня там был установлен в 1997 году и составлял –35,1°C. На метеостанции Аглос в Волжском районе столбик термометра опустился до –32,1°C, что стало новым температурным минимумом для этого дня. В Тольятти зафиксировали –32,5°C.Это на 0,3°C ниже минимума 1987 года. Абсолютные температурные минимумы в Самарской области фиксируются третий день подряд. Похолодание в регионе началось 6 января.

Из-за морозов в Самарской области многие школы по рекомендации властей перешли на дистанционное обучение. В Самаре в понедельник и вторник на дистанте находились большинство школьников с 1 по 11 классы. В Тольятти на дистанционный режим переведены 40 школ. Очное обучение проходило в 29 учебных заведениях. Решение об отмене занятий принимает директор школы на основании прогноза погоды. Как сообщает пресс-служба администрации Тольятти, 11 января из-за низкой температуры воздуха (–30,–32°C) школьники продолжат учиться дистанционно. Для детей, пришедших в школы в день отмены занятий по причине семейных обстоятельств, будет организовано обучение и питание.

В мэрии Самары отмечают, что в период аномальных морозов предприятия общественного транспорта функционируют в особом режиме. Однако поступают жалобы от жителей на холод в трамваях и троллейбусах. В связи с этим усилены работы по подготовке подвижного состава к выходу на линию.

ООО «Самараавтогаз» с 7 января также перешел на особый режим работы — автобусы прогревают дополнительно, долго не глушат моторы, водители заливают топливом полные баки, сообщают в компании. Однако один автобус организации (№ 50) загорелся 10 января прямо во время движения по маршруту. Происшествие случилось в районе Загородного парка. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар был ликвидирован в 09:23 (MSK+1) спустя 14 мин. после сообщения о происшествии. Из автобуса было эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал. По данному факту чиновники начали проверку.

Кроме того, во вторник утром у рейсового автобуса из Актобе (Казахстан) в Самару замерзло топливо. Происшествие случилось на 95 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М5 „Урал“». Водитель автобуса остановился на обочине. В салоне находилось 38 пассажиров, в том числе семь детей. На данном участке температура воздуха на тот момент составляла — 34°C.Участники инцидента обратились в полицию. Правоохранители выехали на место, пересадили одну семью с детьми в патрульный автомобиль и доставили их в пункт обогрева. Вторую семью с несовершеннолетними детьми забрали родственники. Остальных пассажиров полиция с сотрудниками регионального ГУ МЧС эвакуировала в безопасное место и обеспечила горячим питанием. Инспекторы ГИБДД помогли водителю автобуса устранить неисправность.

Из-за морозов в Самаре также произошел прорыв холодной воды на ул. НовоСадовой возле остановки «Постников овраг». В связи с этим движение транспорта на указанном участке было ограничено, автобусы пустили в объезд.

Коммунальные аварии произошли также еще на двух улицах в Самаре: на ул. Советской у пересечения с пр. Металлургов и в Торговом переулке, в районе домов № 26 и 26 а. В первом случае припаркованные в районе аварии машины вмерзли в лед, в который превратилась вытекавшая из трубы вода. По словам очевидцев, еще один порыв случился на трубопроводе на ул. Гаражной.

Ани Айвазян