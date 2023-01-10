Дешевому углю — большое судно

Снижение цен на энергетический уголь делает экспорт в Азию через западные порты РФ нерентабельным, считают в ЦЭП Газпромбанка. В этих условиях экспорт остается экономически привлекателен только при перевозке крупнейшими балкерами типа Capesize, что могут позволить себе только крупные игроки. Поэтому небольшие компании увеличивают продажи угля трейдерам или крупным компаниям, которые могут сформировать экспортную партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Снижение экспортных цен на уголь сделало поставки из европейских портов России в Азию рентабельными лишь при перевозке крупнейшими судами Capesize, следует из исследования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ; есть в наличии “Ъ”). В результате угледобывающие компании небольшого и среднего размера вынуждены были увеличить продажи энергоугля крупным добытчикам и трейдерам, чтобы те формировали экспортные партии. «По сообщениям экспортеров, страны Азии, такие как Индия и Китай, в настоящее время стали главным направлением экспорта энергетического угля — в том числе при экспорте через европейские порты России»,— говорится в исследовании.

По данным ЦЭП, экспортные цены на энергетические угли в декабре в восточных портах России снизились на 8% месяц к месяцу, до $161 за 1 тонну (FOB Восточный, 6000 ккал), а в европейских портах — на 5,4%, до $130 за 1 тонну (FOB Тамань, 6000 ккал). На цены негативное влияние оказывают сокращение промышленной активности в Китае в результате роста числа заражений COVID-19, сокращение спроса на энергоуголь в Европе из-за роста температуры воздуха в декабре выше климатической нормы и ожидания дальнейшего потепления, увеличение запасов угля в ЕС и снижение цен на газ. Также на цены негативно повлиял рост поставок угля в Индию из Мозамбика, говорится в исследовании.

ЕС с 1 августа прекратил импорт российского угля, что заставило российских добытчиков перенаправлять поставки в Азию, несмотря на рост сопутствующих расходов. Гендиректор крупнейшей угольной компании СУЭК Максим Басов в октябре 2022 года отмечал, что экспорт через европейские порты в Азию станет невыгодным в случае снижения мировых цен, что приведет к резкому падению добычи. Поэтому компания просила ОАО РЖД и правительство снизить тариф на железнодорожные перевозки. Тогда же заместитель министра энергетики Сергей Мочальников говорил, что уже сегодня погрузку из западных портов в Восточную Индию «никакая экономика не выдерживает». По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, основного угледобывающего региона РФ, местные предприятия за январь—ноябрь 2022 года отгрузили железнодорожным транспортом в западном направлении 90,9 млн тонн, что на 14,3% меньше уровня 2021 года.

Угольщики вынуждены искать возможности сохранения рентабельности экспортных отгрузок через порты северо-запада РФ на фоне растущих железнодорожных тарифов и нехватки провозной способности железнодорожных подходов к портам юга и Дальнего Востока, говорит генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Небольшие угольные компании проигрывают конкуренцию в эффективности логистики крупным компаниям (СУЭК, КРУ, «Мечел»), которые управляют парком полувагонов и собственными терминалами. В этом свете консолидация партий для отгрузки в Capesize является вполне понятным решением.

В первом квартале ожидать роста цен на энергетический уголь сложно, говорит Сергей Гришунин из НРА: сейчас цены в Европе на фоне теплой погоды продолжают немного снижаться. При этом аналитик не ждет их резкого обрушения на ключевых рынках российского угля — в Китае и Индии.

Евгений Зайнуллин