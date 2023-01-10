Взятки приехали в суд

Волжский районный суд Саратова принял к рассмотрению уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову Сергея Леонова. Он обвиняется в шести эпизодах получения взяток от жителей областного центра, которые передавали ему деньги за успешную сдачу экзаменов по вождению. Деньги полицейскому передавали руководители автошкол. Ранее Сергей Леонов уже был оштрафован мировым судом за мелкое взяточничество. Согласно приговору, он за 1,5 тыс. руб. зарегистрировал транспортное средство без очереди. Еще после первого дела в ГУ МВД сообщили, что замначальника РЭО уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Волжский районный суд Саратова назначил первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову Сергея Леонова. Оно состоится 24 января, дело принял к рассмотрению судья Никита Вдовин.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области, Сергей Леонов обвиняется в шести эпизодах получения взяток через посредников за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2021 года заместитель руководителя РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову получил от 42 жителей Саратова деньги за помощь в успешной сдаче практического экзамена по управлению учебным автомобилем на экзамене в РЭО. По итогам экзаменов гражданам должны были выдать водительские удостоверения. Как уточнили в СУ СКР, деньги полицейскому передали через заместителя руководителя автошколы.

«Следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— отметили в СКР.

Сергей Леонов был задержан 16 ноября 2021 года в служебном кабинете в РЭО на Соколовогорском проезде при получении 60 тыс. руб. На время предварительного расследования он был взят под стражу. В региональном следственном управлении сказали, что общая сумма взяток составляет около 400 тыс. руб.

На момент задержания в ГУ МВД сообщили, что противоправная деятельность замначальника РЭО ГИБДД была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области совместно с УФСБ России. «Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— сообщили в полиции.

После задержания Сергей Леонов отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Адвокат бывшего полицейского Кирилл Васин отказался от комментариев по телефону, сказав, что может говорить только при очной встрече с корреспондентом „Ъ“, второй его адвокат Дмитрий Сдобин был недоступен.

В феврале прошлого года Сергей Леонов уже был осужден судьей судебного участка № 1 Волжского района города Саратова Оксаной Шамаиловой за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Суд признал, что он получил 1,5 тыс. руб. за регистрацию транспортного средства без очереди гражданам, ожидающим оказание государственных услуг. В итоге суд оштрафовал его на 15 тыс. руб.

Уже после того дела в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщали, что полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Сергей Петунин