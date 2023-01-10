Съемки усуккубили проблему

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО) возник конфликт между светской и духовной властями. Поводом стали съемки в регионе фильма «Суккуб», который рассказывает про взаимодействие молодых людей с древним демоном. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обвинил правительство ХМАО в развращении молодежи и неэффективном использовании бюджетных средств. После его заявлений губернатор Наталья Комарова не стала посещать рождественскую службу в Ханты-Мансийске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Конфликт между митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом и правительством ХМАО получил развитие после того, как окружные власти поддержали съемки фильма под рабочим названием «Суккуб».

К съемочному процессу кинокомпании «Логистик Стар Продакшн» и «Айсмедиа» приступили в Югре в октябре 2022 года. Режиссером стал Серик Бейсеу из Казахстана. Он участвовал в монтаже картин «Герой» (2019), «Конек-Горбунок» (2021), «Чук и Гек. Большое приключение» (2022) и других.

Картина «Суккуб» рассказывает про несколько молодых пар, которые отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. «Однако в ходе ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом, который питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки. Борьба со злом станет для молодых героев не только схваткой за выживание, но и испытанием на прочность их моральных ценностей и убеждений»,— рассказали в «Айсмедиа».

Создатели фильма уточнили, что картина основана на отечественной и мировой культурологической и нравственной традиции, берущей начало в христианской религии. «Ключевое положение этой традиции содержится в первую очередь в Новом Завете христианской Библии: “И свет во тьме светит, и тьма не победила его” (Евангелие от Иоанна, 1:5)»,— пояснили в «Айсмедиа».

Суккуб, согласно мифологии, — демонесса похоти и разврата, посещающая ночью молодых мужчин и вызывающая у них сладострастные сны. Впрочем, по информации «Ъ-Урал», в прокат картина выйдет под названием «Отражение».

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, выступая на координационном совете по духовно-нравственному воспитанию обучающихся Сургутского района, назвал «Суккуб» «местом, где живет демон», и обвинил директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елену Шумакову, которая, по его мнению, выступает куратором проекта, в развращении молодежи. «Большое количество студентов СурГУ принимают участие в проекте. Госпожа Шумакова, не стесняясь, говорит, что они получат хороший опыт. Только вот опыт от демона — он и есть демонский, сатанинский. Вот на чем мы сегодня воспитываем нашу молодежь»,— заявил митрополит Павел.

Священник обвинил правительство губернатора ХМАО Натальи Комаровой в неэффективном использовании бюджетных средств.

«В нынешнее сложное время, можно сказать военное, на все эти фильмы-демоны деньги есть, а на учебники и рабочие тетради по Основам Православной Культуры и Социокультурных истоков нет. Как говорится, все для фронта, все для победы. Я думаю, что в нашем округе молодежь находится в опасности, и нужно бить тревогу»,— предложил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский.

Елена Шумакова в разговоре с «Ъ-Урал» опровергла информацию, что фильм снимается на средства из регионального бюджета. «Это частный проект, реализуемый на территории Югры и Подмосковья. Я не являюсь его куратором. Наша окружная телерадиокомпания “Югра” сотрудничает с командой проекта, предоставляя на платной основе в аренду оборудование для съемок, на этом все»,— пояснила госпожа Шумакова. По ее словам, компания «Айсмедиа» в ближайшие годы планирует снять в Югре пять полнометражных фильмов. «Совокупный объем частных инвестиций в съемки картин составит более 900 млн руб.»,— уточнила Елена Шумакова.

На фоне скандальных высказываний митрополита губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова не посетила Божественную литургию, которую он совершил в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска в ночь на 7 января. Впрочем, Елена Шумакова опровергла, что эти события связаны друг с другом:

«Надуманная история анонимных telegram-каналов. Губернатор накануне Рождества посещала храм в Покачах, о чем писала в своих соцсетях».

Стоит отметить, что 9 декабря по предложению госпожи Комаровой митрополит Павел получил звание «Почетный гражданин Югры».

По мнению президента фонда «Региональная политика» Павла Манченко, высказывания священнослужителя могут негативно сказаться на отношениях власти и митрополии. «У митрополита Павла должно быть понимание, что съемка фильма — это не инициатива губернатора. Поддержка тех или иных творческих идей — это задача по развитию креативных технологий, поставленная руководством страны. На мой взгляд, подобные высказывания, во-первых, неправомерны по своей сути, а во-вторых, недопустимы с точки зрения системы взаимоотношений, которые складываются между митрополией и органами власти, и могут подорвать то ценностное равновесие и тот фундамент сотрудничества, на котором эти отношения строятся»,— сказал господин Манченко.

Катерина Якушева