Украинцы зарегистрировали в Польше 45% от всех новых иностранных компаний в 2022 году

На долю украинцев пришлось 45% новых иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Польского экономического института. Порядка двух третей заявили, что намерены остаться на польском рынке независимо от исхода вооруженного конфликта на территории Украины.

Граждане Украины зарегистрировали 10,2 тыс. предприятий и 3,6 тыс. компаний с украинским капиталом в период с января по сентябрь. Их доля в количестве новых предприятий в Польше выросла до 8,5% в сентябре с менее чем 1% до февраля 2022 года.

По данным польского правительства, 420 тыс. человек, прибывших с Украины, нашли работу во многих компаниях, главным образом в строительстве, информационных технологиях и розничной торговле. Более 50% компаний зарегистрировались в Польше, чтобы продолжить бизнес, который они вели на Украине.

Согласно данным польских властей, более 1 млн украинских беженцев, в основном женщин, нашли убежище в Польше с конца февраля прошлого года.

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Мария Федотова